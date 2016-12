Total Tunisie engagée auprès de ses clients pour un avenir énergétique responsable à travers la tenue d’un atelier efficacité énergétique à Tunis

La consommation d’énergie est l’une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre, et participe à ce titre au réchauffement climatique. Dans un monde dont la population croît, pour maintenir la croissance sans freiner le développement économique et social, le levier le plus efficace est d’améliorer le rendement de l’énergie. Tel est le défi de l’efficacité énergétique.

En tant que fournisseur d’énergie, l’ambition de Total est de contribuer à un avenir énergétique responsable.

En tant qu’industriel, l’engagement du Groupe passe d’abord par des actions significatives permettant de garantir la performance énergétique de ses propres outils, ce qui a permis de réduire de 19% entre 2008 et 2015 les émissions de gaz à effet de serre générées par ses activités, et d’améliorer de plus de 6% l’efficacité énergétique de ses installations.

La démarche s’appuie sur les quatre axes complémentaires suivants :

• la réduction des émissions liées aux installations ;

• la réduction des émissions liées aux produits (Total Ecosolutions);

• le captage-stockage de dioxyde de carbone (CO2) ;

• le développement d’énergies peu émettrices de gaz à effet de serre.

1 % d’économie d’énergie par les clients du groupe Total a le même effet que 10 % dans ses installations. C’est pourquoi Total agit en priorité chez ses clients car c’est dans l’utilisation qu’ils font de l’énergie que se trouve le principal gisement d’économie. Fort de ce constat, Total élabore des produits et services innovants et ecoperformants.

Pour servir ses clients industriels, Total a créé une nouvelle branche d’activités, dont l’objectif est de proposer des conseils et solutions pour améliorer les performances en matière d’efficacité énergétique de ceux-ci.

Total Tunisie travaille aussi sur sa propre efficacité énergétique en auditant ses sites avec le partenariat de BHC Energy, filiale du Groupe spécialisée. Cela a permis de mettre en place l’organisation appropriée pour la réalisation et le suivi d’objectifs énergétiques et d’adopter les mesures à mettre en place pour un gain d’au moins 10% sur la consommation énergétique.

A travers ce premier atelier organisé ce mercredi 14 décembre 2016 avec ses principaux Clients Professionnels, Total Tunisie se positionne comme un acteur énergéticien responsable, offrant un panel de solutions en matière d’Efficacité Energétique pour les acteurs opérant sur les segments du Transport, Tertiaire ou encore de l’Industrie. Dans le contexte économique et énergétique du pays, cette démarche constitue également un levier de réduction de la facture énergétique.



A propos du Groupe Total

Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses 100 000 collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de ces industries : exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, gaz et énergies nouvelles, trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et future.

En Afrique, Total est présent sur toute la chaîne de distribution de produits pétroliers (réseau de stations services, commerce général, lubrifiants, carburants aviation, bitume, GPL) dans une quarantaine de pays où le Groupe est l’un des leaders du secteur avec une part de marché estimée à 18%. Quelque 1,8 million de clients sont accueillis chaque jour dans l’une des 4 200 stations TOTAL sur ce périmètre géographique.



A propos de Total Tunisie

Filiale du groupe pétrolier Total, Total Tunisie compte 277 collaborateurs et génère plus de 2 000 emplois indirects ; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et 157 stations-service dédiées à la distribution de carburants.

Total Tunisie compte investir 100 millions de dinars sur la période 2015/2017.