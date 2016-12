Promotion de l’Emploi dans les régions rurales

mer..14.12.16

Un atelier de planification opérationnelle du projet « Promotion de l’Emploi dans les régions rurales » (PERR) aura lieu demain, jeudi 15 décembre 2016 à partir de 08h30 à l’Hôtel Golden TULIP El MECHTEL.

Le projet PERR est réalisé en partenariat avec le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et est financé par la GIZ. Il va s’appuyer sur l'expérience acquise et les réseaux des projets pilotes du programme «Fonds régional ouvert pour la Formation et la promotion de l’Emploi des jeunes » (ORF II - Tunisie) et va capitaliser sur ses succès et ses bonnes pratiques.

L’atelier vise à établir le cadre formel du projet « Promotion de l’Emploi dans les Régions Rurales» (PERR). Il aspire à multiplier le nombre de bénéficiaires des prestations de qualifications et de services à l’emploi dans les régions rurales, et a pour ambition de renforcer une coopération étroite entre les acteurs concernés par la thématique de l’emploi, à savoir la société civile, le secteur privé et les institutions publiques.

Le projet « PERR » a pour convoitise de renforcer un socle performant et solide de la promotion de l’emploi en Tunisie.