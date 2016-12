Qatar-Tunisie : à la recherche des opportunités d'investissements disponibles

jeu..15.12.16

Au cours de la réunion, qui a eu lieu mardi matin, entre Mr. Saif Al Sulaiti le ministre des Transports et des Communications et Mr. Mohamed Anwar Maarouf ministre des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique, ils ont discuté d'un certain nombre de questions d'intérêt commun entre les deux pays concernant le domaine des télécommunications et des technologies de l'information et les moyens de les développer. En plus d'examiner la possibilité de bénéficier des opportunités d'investissement disponibles dans les deux pays.