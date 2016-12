TunisiaTrading, une passerelle entre les exportateurs et les partenaires

jeu..15.12.16

Consciente de la mutation actuelle de l’environnement concurrentiel, de la globalisation de l’économie et des évolutions technologiques qui ont contraint l’entreprise à entrer de plain-pied dans l’ère du digital, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis a eu l’idée de créer une plateforme virtuelle : « TUNISIA TRADING ».

En cette circonstance, TunisiaTrading organise ce jeudi 15 décembre 2016 à l’Hôtel Paris Concorde aux Berges du lac, une journée d'information sous le thème: « L’e-export : un levier incontournable pour le développement des entreprises tunisiennes ».

Cette plateforme, qui vise à l’accompagnement et à l’amélioration de la visibilité afin de promouvoir les exportations et améliorer les opportunités d’affaires, tend à se positionner en tant que passerelle entre les exportateurs et les partenaires étrangers.

Une véritable interface pour l'échange d'informations

Tunisie Trading se veut une interface incontestable pour l’échange d’informations (appels d’offres internationaux, annonces de partenariats, événements) sur les plans national et international.

Ainsi, les réseaux des partenaires constituent le principal atout de « TUNISIA TRADING ». La plateforme possède un réseau de partenaires qui s’étend à l’échelle nationale (UTICA, CEPEX, FIPA, API, ONAT, CENTRES TECHNIQUES, CHAMBRES DE COMMERCE ….) et à l’échelle internationale (ASCAME, CPCCAF, EUROCHAMBRES, INTERNATIONAL CHAMBRE DE COMMERCE..), et la liste des partenaires ne fait que s’élargir, ainsi que la BERD qui est désormais partenaire de TUNISIA TRADING pour l’appui aux entreprises inscrites.

4000 entreprises déjà inscrites à la plateforme, soit 80 % de son objectif initial

Quelques mois seulement après sa mise en place, TUNISIA TRADING commence à susciter un vif intérêt. En effet, presque 4000 entreprises se sont déjà inscrites à la plateforme, soit 80 % de son objectif initial.



L’organisation de la journée d'informations vient tout de suite après la signature de conventions entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis, sous la présidence de Mr Mounir MOUAKHAR et huit Chambres de Commerce et d’Industrie Irakienne, ce qui permet de booster davantage les relations et les échanges entre les entreprises des deux pays.

Cet important réseau est mis à la disposition des entreprises qui sont à la recherche de plus de visibilité, de nouveaux horizons, afin de conquérir de nouveaux marchés.

4 panels importants au programme

Prennent part à cette journée d'informations son excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, le Ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique, les Conseillers économiques des ambassades étrangères à Tunis, un représentant de la BERD, les experts de la promotion digitale pour l’e-export, les partenaires du projet ainsi que les entreprises exportatrices ou potentiellement exportatrices.

Ainsi, les panels au programme sont comme suit :

« TunisiaTrading, un réseau d’affaires international au service des entreprises exportatrices»

« Buffet Networking: ACTIVITES B 2 B »

« e-Logistique, e-Paiement et Intelligence économique»