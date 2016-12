STAR Assurances signe un nouveau partenariat avec l'Etoile Sportive du Sahel

ven..16.12.16

S’inscrivant dans une logique de continuité de son engagement social, STAR Assurances, un des acteurs majeurs du sponsoring sportif, vient d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat avec l’Etoile Sportive du Sahel le 05 décembre 2016 qui permettra à ses fans de contribuer aux fonds de leur club favori. Cet accord stipule que chaque fan de l’ESS qui souscrit un contrat d'assurance (MRH, Auto, MRP, ...) chez STAR Assurances verra une partie de la prime d'assurance reversée à ce club légendaire.

Ce partenariat, d'une durée de 3 ans, permettra à tous les supporters d'engranger des économies substantielles au profit de leur club favori. Et ce, d'autant plus que la rémunération en question sera reversée au club à chaque renouvellement du contrat.

M. Lassad Zarrouk, Président Directeur Général de STAR Assurances déclare : « Nous sommes convaincus qu’un club sportif est un ciment d’identification locale et c’est dans cette vision que nous œuvrons continuellement afin de faire valoir le rôle que chaque supporter peut jouer pour soutenir son équipe ».

De son côté, le Président de l’Etoile Sportive du Sahel, M. Ridha Charfeddine a déclaré : « Nous sommes fiers de cette collaboration pérenne avec STAR Assurances et restons convaincus que ce nouveau partenariat renforcera davantage nos relations ».

Sponsor par excellence des plus grandes équipes sportives, du festival international de Carthage et bien d'autres manifestations culturelles et sportives, STAR Assurances est un leader économique qui ne cesse aussi de s'investir pleinement dans l'action sociale en accordant des subventions conséquentes à plusieurs associations à but non lucratif.

STAR Assurances a réussi au fil des ans à affirmer son leadership en apportant sa contribution à l'édification d'une société juste et épanouie. Le meilleur reste encore à venir, car STAR Assurances ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ses actions et ses réalisations s'inscrivent dans la durée et la continuité !