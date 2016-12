Envolez-vous vers Alger la blanche avec nouvelair à partir de 300 Dinars !

ven..16.12.16

Nouvelair, la première compagnie aérienne privée Tunisienne, vient de lancer au départ de Tunis une promotion hivernale exceptionnelle sur Alger à partir de 300 DT TTC en aller-retour. Cette offre est à la fois une occasion pour découvrir Alger la blanche, connue par sa richesse architecturale et culturelle, mais également pour rendre visite aux proches et amis.

Nouvelair opère la liaison aérienne entre Tunis et Alger avec une fréquence de 3 vols par semaine selon le programme suivant :

Tunis (Aéroport Tunis Carthage – Terminal principal) – Alger (Aéroport Haouari Boumediene)

Mardi : Départ à 06h00 et arrivée à 07h25

Jeudi : Départ à 13h45 et arrivée à 15h10

Dimanche : Départ à 06h00 et arrivée à 07h25

Alger (Aéroport Haouari Boumediene) –Tunis (Aéroport Tunis Carthage – Terminal principal)

Mardi : Départ à 08h25 et arrivée à 09h45

Jeudi : Départ à 16h10 et arrivée à 17h30

Dimanche : Départ à 08h25 et arrivée à 09h45



Conditions de vente :

Période de vente : du 06 décembre 2016 au 05 février 2017

Période de voyage : du 22 décembre 2016 au 23 mars 2017.

Les clients peuvent effectuer leur réservation sur le site web de la compagnie www.nouvelair.com ou contacter le centre d’appel nouvelair au 70 020 920.

Cette offre est disponible aussi auprès des agences de voyages.

Nouvelair, Be There…