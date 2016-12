Avec sa nouvelle recette et son nouveau packaging, la bière 100% tunisienne Berber fait d'une "bière" deux coups

ven..16.12.16

BERBER, la marque de bière 100% tunisienne, poursuit sa quête d’innovation, et remporte 2 Golden Stars auprès du prestigieux institut International de la qualité et du goût (ITQI Bruxelles), un organisme mondialement reconnu dont la mission est de tester et de promouvoir les produits alimentaires et les boissons.

C’est ainsi que le Groupe SONOBRA, fort de son expertise dans la production de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que de ses efforts en recherche et développement, aboutit à un produit à l’équilibre parfait et aux saveurs riches.

Il s’agit de la nouvelle BERBER qui se présente aujourd’hui au consommateur sous un nouveau jour. Elle est à présent bien équilibrée, avec un léger goût floral de houblon et de malt raffiné. Outre le goût, le design a aussi été retravaillé pour devenir encore plus moderne et original. Et ce n’est pas tout, afin d’enrichir la gamme et mieux s’adapter à la demande des consommateurs, la marque est aujourd’hui disponible dans deux formats les canettes 24cl et 33cl.

Depuis son lancement en Février 2014, la marque a mûri au contact du consommateur tunisien. Ce dernier est devenu de plus en plus exigeant et ses goûts et attentes ont changé. Pour rester en phase avec ses fans, BERBER se devait donc de se renouveler tout en gardant ses caractéristiques propres, celles qui ont fait son succès.

Pour mettre tous les atouts de son côté et dans le cadre d’un programme d’amélioration continue de la qualité, SONOBRA et son directeur supply chain M. Marc De Meyere n’ont pas hésité à faire subir à la nouvelle BERBER l’épreuve du feu : Un test auprès d’un prestigieux institut de Bruxelles (ITQI) dont le jury est composé de maîtres sommeliers européens reconnus dans leur profession. Ces derniers ont loué chez Berber « une sensation rafraîchissante, une saveur riche et harmonieuse en bouche, des arômes subtils et équilibrés ».

M. Riadh Ben Neji, Directeur Général de SONOBRA GROUP, a souligné à cet effet : « La distinction reçue par BERBER est certes une fierté pour nos équipes et pour notre entreprise, mais c’est aussi une fierté pour tous les tunisiens ».

Saluons la performance de ce produit 100% tunisien : Recevoir une distinction internationale aussi prestigieuse que le ITIQI ne peut être qu’encourageant et stimulant pour notre économie.



A propos de SONOBRA:

Créé en 2007, SONOBRA GROUP est l’un des plus importants producteurs et distributeurs de boissons, alcoolisées et non alcoolisées, en Tunisie.

L'investissement du Groupe a permis l'acquisition, en 2008, d’une brasserie et d’une usine de boissons non alcoolisées, avec un capital de 50 millions d’euros. Depuis, Sonobra Group a investi 30 millions d’euros supplémentaires dans les machines, l’amélioration de la sécurité, les conditions de travail et les différentes activités commerciales.

Filiale du groupe Heineken International, SONOBRA Group est composé essentiellement de 3 entités regroupant l’ensemble de ses activités :

SNBG : La Société nouvelle des boissons Gazeuses est leader sur le marché des jus, et l’un des principaux producteurs de boissons gazeuses en Tunisie. La SNBG produit et commercialise plusieurs marques dont notamment : Viva, Florida, Fayrouz, Diva, Tropico, Oh !, Raoua…

SONEM : La Société Nouvelle des Eaux Minérales, créée en 2003, est spécialisée dans la production et la commercialisation de l’eau minérale Fourat.

SONOBRA : La Société Nouvelle de Brasserie, créée en 2008, produit et commercialise la marque internationale premium Heineken ainsi que les marques Golden Brau et Berber.

Avec plus 1100 employés et une présence sur tout le territoire tunisien à travers ses sites de production et ses dépôts, SONOBRA Group est parmi les entreprises leaders du marché, en se basant sur une gamme de produits diversifiée et innovante.

Par ailleurs le groupe Sonobra suit depuis toujours un processus de production qui répond totalement aux normes internationales en termes de qualité et d’hygiène pour tous ses produits.