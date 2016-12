TNWT Start-Up Stories et Networking pour Femmes Entrepreneures

lun..19.12.16

Pour la première fois The Next Women Tunisie se lance à Sousse avec un nouvel événement de networking , Start-Up Stories et Networking !



The Next Women Tunisie vous invite à participer au prochain événement « after work » à Sousse le 21 Décembre à El Birou (www.facebook.com/Elbirousousse).



De 18 h à 21 heures, cette nouvelle rencontre « Start Up Stories et Networking » représente l’occasion de se retrouver, de partager vos expériences, d’échanger autour de vos projets, et de faire du réseautage dans une ambiance conviviale !



Si vous êtes une femme entrepreneure ou si vous avez un projet, et vous souhaitez témoigner et apporter vos conseils et témoignages, alors ne manquez pas cette rencontre!







Programme



18h-20h: Welcome et Start-Up Stories



20h-21h: Networking autour d’un rafraichissement







A cette occasion, la Société Rawka Alchimie Biomarine (www.facebook.com/RAWKA) présentera son success story !







Informations pratiques :



Formulaire d’inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-start-up-stories-et-networking-pour-femmes-entrepreneures-a-sousse-30057720451



Adresse : El Birou Art Gallery Sousse, Rue du 22 Janvier, 4000 Sousse Gsm. 23 275 276 (à coté de la poste centrale et de l’école des sœurs).



Pour plus d’informations caroline@thenextwomen.com Gsm. 25 218 228





A très bientôt, on vous attend nombreuses!