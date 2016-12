« Hour of code » de Microsoft :Plus de 8700 élèves tunisiens ont codé !

mar..20.12.16

Plus de 8700 jeunes Tunisiens âgés entre 4 et 23 ans ont participé à la 4ème édition du mouvement mondial « Hour of code », qui touche plusieurs millions d’élèves pour les familiariser à la programmation informatique et leur permettre d’acquérir les notions de base du code informatique par l’intermédiaire de tutoriels en ligne.

S’inscrivant dans le cadre d’un partenariat entre Microsoft et les associations : Mentor nations, Informatic Tunisian association and Young Tunisian coders academy, plus de 65 écoles et universités tunisiennes ont organisé « Hour of code » cette année, avec le support d’une vingtaine d’enseignants experts, de la communauté des « Microsoft Student Partners » et de HP.

« L’augmentation spectaculaire des emplois en technologie et en informatique projetée au cours des prochaines années, accentue l’importance de l'enseignement de l'informatique dès le plus jeune âge. Une initiative telle que l’heure de code est une opportunité inouïe qui permet à la jeunesse tunisienne de goûter à l’art de la programmation», précise le Directeur général de Microsoft Tunisie, Mohamed Bridaa.

Après avoir participé à Hour of Code, l’ambassadeur des Etats Unis en Tunisie, Daniel Rubinstein, a affirmé : « les compétences techniques telles que celles enseignées par le Hour Of Code sont étonnamment faciles à apprendre ! Elles donnent aux Tunisiens et au monde entier accès à de nouvelles opportunités».

Au bout d’une heure, tous les élèves ont développé leur propre version du jeux Minecraft. « Je ne savais pas que coder pouvait être autant amusant et facile, indique Selim, un élève du lycée pilote de Ariana. Ce serait intéressant d’avoir ce genre d’activités à l’école. On pourrait apprendre tout en s’amusant».

A noter que cette manifestation s’est déroulée pendant la semaine de l’enseignement et de l’informatique organisée, du 5 au 11 décembre 2016, et qui a pour objectif, de permettre aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur réussite dans l’environnement numérique.