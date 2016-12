Aeropreneur 2016 : Une belle moisson !

mer..21.12.16

Les clubs Enactus ESPRIT Charguia et Aero ESPRIT Charguia ont organisé conjointement, une compétition nationale de 48 heures les 16,17 et 18 décembre à ESPRIT Charguia 2. Baptisée « Aeropreneur », cette compétition, une première en Tunisie, a opposé 8 équipes, venues des quatre coins du pays dans le but de faire valoir leurs compétences techniques et leurs atouts en entrepreneuriat par la mise en place d’une startup. Aeropreneur est une compétition nationale destinée aux amateurs et professionnels des nouvelles technologies, de l’aéronautique et de l'entrepreneuriat qui tourne autour du domaine de l’aéronautique.



Les équipes en compétition ont passé 48 heures d’affilée à travailler sur leur projet afin de peaufiner tous les aspects de leurs futures startups. A l’issue de la compétition et après la présentation des projets, l’équipe « Génie Aero » est sortie vainqueur de la compétition avec un projet portant sur la conception d’un simulateur de drone et d’une batterie révolutionnaire pour leur drone. Quant à la seconde place, elle a été remportée par l’équipe « ENIB TEAM » avec le projet, « SIMULACC », un simulateur de vol qui a pour objectif, d’une part, de faire découvrir l’univers de l’aéronautique aux amateurs et, d’autre part, de le commercialiser auprès de sociétés aéronautique pour le développement d’aéronefs, ou de suivi d’enquête dans le cas d’un crash aérien.



Place maintenant au suivi du projet vainqueur afin qu’il se concrétise et venir ainsi enrichir le tissu industriel tunisien dans un secteur clef et d’avenir : l’Aéronautique !