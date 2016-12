TITC:concours international en télécommunications

jeu..22.12.16

La société de formation et de certification allemande, TEKonsult UG a organisé le samedi 10 Décembre 2016, de 9h à 13 h un concours international en télécommunications sous l'égide du Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique et en partenariat avec NOKIA, HP Entreprise et Tunisie électronique Le tableau suivant liste les onze experts, sources des questions posées aux étudiants ainsi que leur thème. Les questions ont été remises dans des enveloppes scellées au maitre huissier notaire: ID Thème (5 questions) Questions proposées par :

1 Link State Routing Dr. Hajer Tounsi (SUP’COM)

2 OFDMA/SCFDMA Dr. Nejib Boubaker (SUP’COM)

3 IP addressing and Network Design M. Mohamed Amine Ben Chwedeh (HP Enterprise)

4 IP Troubleshooting M. Mohamed Amine Ben Chwedeh (HP Enterprise)

5 LTE Radio Channels Dr. Meriem Afif (INSAT)

6 Distance Vector Routing Dr. Meriem Afif (INSAT)

7 LTE Procedures M. Said Boulbaroud (Nokia)

8 IP QoS M. Kayssar Ben Hamadi (Nokia)

9 MIMO Dr. Mohamed Koubaa (ENIT)

10 IP monitoring and supervision Dr. Mohamed Koubaa (ENIT)

11 Switching M. Ahmed Smaoui (Tunisie Electronique)

12 IP Security M. Mohamed KRAIEM (Tunisie Electronique)

13 LTE air Interface Protocols M. Ahmed Dhieb (TEKonsult International)

14 RRM M. Ahmed Belkhir (TEKonsult International) Feuilles de réponses: Les onze experts impliqués dans l’édition des questions ont remis les feuilles des réponses respectives dans des enveloppes scellées entre les mains du maitre huissier notaire.

Dépouillement des résultats: Les membres du jury présents dans la salle VIP ont participé à la correction des feuilles des participants. Tous les participants ont subi une double correction, certains même une triple correction. Le dépouillement était aussi assisté par maitre huissier notaire

Gagnants : M. Haithem Dkhailia (1er prix, 50/69) et M. Sabri Haddaji (2ème prix, 48/69)

Prix: Prise en charge totale pour la visite du Mobile World Congress à Barcelone, la plus grande foire des télécommunications au monde (départ le 26 Février 2017). Un trophée en or et un en argent seront livrées au stand de TEKonsult dans le pavillon allemand.

Transparence: toutes les règles de transparence et les bonnes pratiques ont été surveillées par maitre Najla Souiï.