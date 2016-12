AMOI Mobile Tunisie, dans la cour des grands

lun..26.12.16

Elle fête à peine ses 5 ans mais voit déjà très grand. AMOI Mobile est une marque 100% tunisienne, mais elle est aussi le synonyme du succès. Commercialisée par la société TLI, fondée par M. Mohamed Tahar Azzouz, AMOI Mobile Tunisie se décline aujourd’hui en une gamme très large de produits qui répondent aux goûts d’une clientèle diversifiée et très exigeante.



En termes de rapport qualité-prix, AMOI mérite amplement sa place sur un marché très concurrentiel de téléphones portables.Elle continue sa percée, non sans faire trembler les grands, en offrant une panoplie complète de produits qui couvrent tous les segments du marché. AMOI est désormais l’allié incontournable de la génération.



Une marque assurément jeune (créée en 2010), AMOI Mobile propose plusieurs modèles de Smartphones (Clever Gleam S45, Clever Evo G50, Clever Wave S50, Clever Joy S40, X4 White, X4+, X4 Standard et le Dream One), des Tablettes (la Clever PAD P7 et sa grande sœur la P10) et une longue liste des BarPhones très performants. À ce jour, 20 modèles et plus de 250 000 pièces ont été écoulées sur le marché. Sa recette du succès : des composants puissants, une esthétique soignée et des prix très attractifs défiant toute concurrence.



Ainsi, en diversifiant ses produits, la société se positionne aujourd’hui comme étant un acteur incontournable sur le marché Tunisien de téléphonie mobile. Sa devise est simple : être l’allié Numéro 1 du consommateur. Pour ce faire, la qualité des produits est placée au premier rang des engagements vis-à-vis des clients et des revendeurs. Pour faire perdurer cette culture de qualité, elle s’attache à rester toujours à l’écoute de ses clients pour mieux répondre à leurs attentes et satisfaire leurs besoins.



Son savoir-faire en matière de distribution de téléphones mobiles et ses compétences intégrées en termes de logistique, du commerce et du marketing lui permettent d’adapter, avec beaucoup de souplesse, sa gamme de produits aux tendances du moment. Dans cette optique, seuls les meilleurs produits sont proposés aux clients.



Couvrant tout le pays, les équipes AMOI Mobile accordent une grande importance à la satisfaction des clients, s'attachent à fournir un service après-vente de qualité fortement apprécié par tous les partenaires et les revendeurs officiels des produits AMOI.



Pour 2017, AMOI a d’ores et déjà fixé des objectifs : poursuivre son extension sur le marché tunisien. Le grand évènement cela deux grandes agences seront ouvertes respectivement dans le Sud, au premier trimestre1 et au Sahel, courant de l’année. Et le grand défi : la conquête des marchés extérieurs à travers une stratégie d’internationalisation savamment étudiée.