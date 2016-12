les produits LG : un design pensé pour une experience utilisateur optimale

mar..27.12.16

Dans un environnement technologique où la concurrence devient de plus en plus rude, nombre de fabricants pour marquer la différence, misent sur l’innovation et adoptent de nouveaux modèles les uns plus audacieux que les autres.

Dorénavant, des conceptions avant-gardistes cherchant à remodeler l’expérience utilisateur ont fait leur entrée chez les fabricants.

En tant que leader dans l’innovation technologique, mais aussi en suivant de près les préférences et les habitudes d’utilisation des consommateurs, LG Electronics s’est démarqué de ses concurrents en matière de design, en soignant autant que faire se peut sa conception. Laquelle est devenue un moyen pour distinguer aisément ses produits sur le marché.

LG, qui a toujours accordé une grande priorité au design, a d’ailleurs raflé de prestigieux prix internationaux en la matière, démontrant ainsi la finesse et la créativité de la marque.

Ainsi, la société a transformé ses plus grands laboratoires de design en un centre unifié, augmentant la synergie et veillant à ce que chaque produit soit conforme aux valeurs sociales de l’entreprise.

Engagé pour créer la meilleure expérience utilisateur possible visant à améliorer la vie quotidienne des consommateurs, LG mise sur l’innovation multiforme pour asseoir la réputation de la marque et constituer un public fidèle tout en gardant une nette longueur d’avance sur ses concurrents.

LG : une véritable philosophie de l’innovation

LG se distingue de ses concurrents par sa philosophie centrée sur le consommateur qui prend en compte les principes ergonomiques, tout en accordant une attention spéciale au style.

A titre d’exemple, les boutons orientés vers l’arrière sur les smartphones LG illustrent la volonté de l’entreprise de sortir des sentiers battus de manière à améliorer l’expérience utilisateur.

Cette innovation ouvre de nombreuses possibilités pour les utilisateurs et permet aux concepteurs de faire des smartphones LG un concentré de classe et d’élégance, garantissant une utilisation intuitive et innovatrice.



Depuis sa puissante UX 5.0+ pour les smartphones Android jusqu’à la connectivité instantanée de l’appareil intelligent HomeChat (service de communication) et les systèmes simplifiés d’exploitation web de ses téléviseurs intelligents, LG ne cesse de travailler constamment à la conception de logiciels qui font ressortir le meilleur de ses produits.

Le choix des matériaux peut avoir une conséquence pratique également, avec le verre chic résistant aux empreintes digitales des réfrigérateurs de premier choix de LG devenant translucide pour permettre aux utilisateurs d’avoir un aperçu rapide de l’intérieur du réfrigérateur.

Pour cela, LG mise sur les matériaux premium garantissant une première impression de la part des consommateurs. Toujours innovant en matière de conception des matériaux, LG demeure toujours en avance en ce qui concerne la conception d’appareils avec son revêtement en verre sur acier inoxydable noir.

Face à l’intérêt croissant pour les produits portables domestiques audio et vidéo, lesquels représenteront, à n’en point douter, un large pourcentage des ventes futures, LG s’est lancé à jamais dans la création de petits produits légers et alimentés par batterie au même titre que les produits fixes.

La gamme de hauts parleurs portables LG Musicflow et les projecteurs Minibeam sont d’excellents exemples du potentiel croissant des appareils de divertissement portables. La polyvalence accrue de ces appareils permet à l’utilisateur de recréer une expérience immersive de home cinéma où qu’il aille.

En matière d’appareils au design épuré et à l’esthétique à couper le souffle, l’un des exemples les plus éloquents reste LG SIGNATURE, lequel illustre l’accent grandissant que le fabricant met sur la création.

LG SIGNATURE ouvre la porte à une nouvelle ère en matière d’appareils ménagers. Avec une touche d’élégance qui permet à la collection de s’intégrer harmonieusement à tout environnement, ces appareils témoignent d’une véritable prouesse technologique dans la vie de tous les jours.

En plus de nombre de caractéristiques d’utilisation destinées à accroître le respect de l’environnement, LG a expérimenté une gamme d’innovations “sous le capot ”qui jouent un rôle tout aussi important dans la réduction de l’utilisation énergétique.