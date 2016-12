Lancement des travaux de recherche scientifique pour le traitement des eaux issues de la production d’un champ pétrolier

L’ETAP et la Société de gestion de la technopôle de Borj Cedria (TBC) ont lancé mardi, des travaux de recherche en vue d’identifier des procédés de traitement des eaux issues de la production d’un champ pétrolier et de leur dessalement en vue de les utiliser dans l’irrigation.

Selon un communiqué publié mardi à Tunis par le ministère de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables, les travaux porteront également, sur la valorisation des résidus obtenus lors de ces opérations et la production de biodiesel à partir des eaux dessalées.

Ces travaux sont réalisés suite à l’accord conclu entre les deux parties le 20 décembre 2016, après prés de 30 mois de négaociations, a affirmé à l’agence TAP Yassine Mestiri, directeur général adjoint de l’Etap, précisant qu’en vertud de cet accord, qui s’étale sur de 15 mois l’ETAP, s’est chargée du financement de ces travaux, moyennant 257 mille de dinars,

Le projet permet à l’entreprise de réduire les dépenses allouées à la gestion de la pollution hydrique générée par ses activités pétrolières, dont la valeur dépasse les 15 millions de dinars par an, a-t-il précisé.

La cérémonie de lancement des travaux s’est déroulée en présence des ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables, et de l’industrie et du commerce ainsi que du secrétaire d’Etat chargé de la recherche scientifique