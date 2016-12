CaptureOnTouch Pro, le nouveau logiciel optimisant l’utilisation des scanners Canon imageFormula

mer..28.12.16

Canon vient de lancer la version professionnelle de son logiciel de numérisation CaptureOnTouch dédié à sa gamme de scanners de documents imageFormula. Très intuitif, il a été conçu pour optimiser l’ensemble du processus de numérisation au sein des entreprises de toutes tailles.



Le logiciel CaptureOnTouch Pro répond au besoin croissant des entreprises d’optimiser leurs flux documentaires et ce dès l’étape de numérisation des documents. Il propose, ainsi, un menu avec des raccourcis intuitifs qui permettent de numériser à partir d’une seule touche et de convertir en de nombreux formats (PDF indexables et modifiables, formats PDF/A compact, TIFF multipages et PowerPoint…).



CaptureOnTouch Pro offre, également, une fonction intelligente de numérisation vers le cloud, des fichiers ou des dossiers distincts au moyen d’une simple page blanche, d’un compteur, une reconnaissance optique de caractères (OCR) par zone, de Patch Codes ou encore de codes-barres (avec un module en option). Le logiciel crée également des fichiers d’indexation pour chaque numérisation, facilitant ainsi l’intégration des images numérisées dans les flux existants.



Principaux avantages :



Gain de temps : simplification de l’ensemble du processus de numérisation grâce à l’utilisation d’icônes et à la séparation automatique des lots en différents fichiers ou dossiers.

Recherche facile : prise en compte de nombreux formats de fichiers et attribution aisée de noms à ces fichiers au moyen de l’identifiant du document, de chaînes de caractères, de la date ou des données reconnues.

Envoi aisé : numérisation simple et facile vers de multiples destinations : e-mails, périphériques d’impression et services Cloud les plus répandus.

Impression d’un fichier d’indexation : exportation de fichiers d’indexation complets pour chaque page et chaque document au moyen des informations standards ou de la reconnaissance des codes-barres/OCR.

Pratique pour les développeurs : les différentes fonctions de CaptureOnTouch Pro s’intègrent facilement à l’existant par l’intermédiaire de la ligne de commande ou du kit de développement logiciel (SDK).