Microsoft apporte la puissance du Cloud aux organismes à but non lucratif

ven..30.12.16

Dans le cadre de sa division Microsoft Philanthropies et de sa campagne «Organismes modernes à but non lucratif», Microsoft a annoncé que les organismes à but non lucratif et ONG éligibles pourraient désormais accéder à Microsoft Azure par l’intermédiaire des crédits Azure. Cette offre s’ajoute au pack de services Cloud de Microsoft déjà existant, mis à la disposition des ONG pour leur donner les moyens d’agir. Cette suite inclut déjà Office 365, Power BI, Dynamics 365, et Enterprise Mobility.



A cet effet, Microsoft a organisé mercredi le 28 décembre, à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) une rencontre avec les Organisations Non-Gouvernementales, sous le thème de «La transformation digitale des ONG en Tunisie», où des formations, conçues pour ces ONG et axées sur leurs besoins, ont été animées par des experts en la matière.



«Le réseau des ONG en Tunisie ne fait qu’accroitre, ainsi que leurs besoins, c’est pour cela que Microsoft Tunisie s’est lancé pour mission de soutenir et pousser ces ONG à la digitalisation pour un meilleur rendement et un travail plus avancé. Microsoft cherche à améliorer l’écosystème socioéconomique à travers le tremplin de solutions qu’on présente aujourd’hui aux ONG et aux organismes à but non lucratif.» a déclaré Mohamed Bridaa, le directeur général de Microsoft Tunisie avant d’ajouter: «Ces solutions améliorent l’agilité et la flexibilité des ONG les permettant d’optimiser leurs opérations et d’accroître leur impact. Avec la mise en ligne d’Azure, Microsoft propose le programme de dons le plus complet de l’industrie, avec des services Cloud qui donnent les moyens appropriés aux ONG afin qu’elles puissent transformer numériquement leurs entreprises.»



À travers cette campagne, les ONG peuvent accéder aux centres de données de Microsoft à travers le monde, ainsi qu’à sa puissance informatique et de stockage, pour développer et exploiter des applications et gérer les relations avec les donateurs, les volontaires et les bénéficiaires. Elles peuvent également gérer l’ensemble de leurs appareils, applications et données sur une multiplateforme.