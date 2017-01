Partenariat Triennal entre Tunisie Telecom et la Bourse de Tunis

lun..02.01.17

Tunisie Telecom et la Bourse de Tunis terminent l’année en signant un contrat de partenariat triennal en matière de téléphonie mobile et de Data.



A travers ce contrat, Tunisie Telecom mettra à niveau le réseau d’interconnexion des sites de la Bourse et des Intermédiaires en Bourse, en fournissant une solution 100% Fibre Optique, avec une solution de secours pour assurer une meilleure disponibilité et une qualité de service supérieure tout en assurant une haute sécurité et confidentialité des échanges d’information.



Ce contrat offrira également au personnel de la Bourse de Tunis plusieurs avantages sur les communications Mobile ainsi que sur les terminaux.



La cérémonie de signature, organisée au siège de Tunisie Telecom, a été présidée par Monsieur Nizar Bouguila, Président Directeur Général de Tunisie Telecom et Monsieur Bilel Sahnoun, Directeur Général de la Bourse de Tunis, avec la présence de plusieurs responsables des deux partenaires.



« Tunisie Telecom est très heureuse de développer ses relations avec un partenaire aussi prestigieux, responsable de la gestion, et de la promotion du marché tunisien des valeurs mobilières, » a déclaré le PDG de Tunisie Telecom. « Nous mettons toute notre expertise et savoir-faire à la disposition de la Bourse de Tunis pour développer davantage et sécuriser sa plateforme afin de l’appuyer dans son rôle économique de premier ordre dans notre pays» a poursuivi M. Nizar Bouguila.



« Nous sommes honorés de signer ce contrat avec Tunisie Telecom qui nous accompagne depuis de nombreuses années. Nous serons encore plus honorés de voir Tunisie Telecom enrichir la liste des sociétés cotées à la Bourse de Tunis », a annoncé M. Bilel Sahnoun Directeur Général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.



Messieurs Nizar Bouguila et Bilel Sahnoun ont remercié les équipes qui ont travaillé avec abnégation pour cimenter davantage les relations solides liant Tunisie Telecom et la Bourse de Tunis.