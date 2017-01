« eDigitalis » la filiale digitale du Groupe CYNAPSYS

mer..04.01.17

Dans la continuité de la stratégie digitale du Groupe CYNAPSYS, eDigitalis a été créée pour centraliser, regrouper et mutualiser les compétences digitales du groupe au sein d’une même entité.

•A travers cette filiale digitale, spécialisée en eCommerce, Portail et CMS, le groupe Cynapsys élargit son offre de valeur en s’appuyant sur des consultants expérimentés et de valeur.Notre slogan « La force de l’expertise » reflète notre stratégie et notre démarche… avec des consultants de qualité, eDigitlais se positionne en tant que société experte en intégration de solution eCommerce, portail et CMS .eDigitalis a été bâtie sur les principes fondamentaux de notre métier, les 3C (Client, Collaborateur et Créativité) :–



•Nos Clients au Centre de nos réflexions

–Nos Collaborateurs au Centre de nos préoccupations

–Notre Créativité au Cœur de notre stratégie

Nos Valeurs sont « RICHE » :

–R ; Réactivité. Notre métier impose une réactivité sans faille. Nos clients n’attendent pas. La disponibilité et le fait de faire face rapidement aux demandes de nos clients sont au cœur de notre stratégie.

–I : Implication. Nous construisons la stratégie et les orientations de l’entreprise avec nos collaborateurs et en s’appuyant sur les compétences de nos collaborateurs.

–C : Collaboration continue entre nos clients et nos collaborateurs. Une collaboration efficace génère de la valeur ajoutée.

–H : L’Humain avant tout. Nos projets, c’est une histoire d’homme !

–E : Excellence