La Fondation MONOPRIX œuvre pour l’hôpital d’enfants Bechir Hamza

jeu..05.01.17

La fondation MONOPRIX voit le jour



La chaîne de la grande distribution MONOPRIX a été toujours engagée dans des projets de la société civile en apportant son aide dans la protection de l’environnement, la santé, l’éducation, le sport et le social.

Dans sa vision stratégique 2020, la Direction Générale de MONOPRIX a mis l’accent sur la nécessité de renforcer et de développer d’avantage les projets RSE, et pour se faire a décidé de créer l’association « La Fondation MONOPRIX » qui va pouvoir supporter cette stratégie.



Redonner le sourire aux enfants de l’hôpital Bechir Hamza



Le 30 Décembre, les membres du conseil d’administration de l’association accompagnée par notre Championne Olympique Habiba Ghribi, ont partagé le temps d’une matinée, un moment de proximité et d’émotion avec les enfants pris en charge à l’hôpital Bechir Hamza. Des cadeaux de fin d’année ont été offerts au nom de La Fondation MONOPRIX.

Les 60 enfants présents ont été touchés par cette initiative et ont admiré la présence de Habiba Ghribi, qui les a réconfortés en ces moments délicats de leurs vies.

« Je salue cette action noble et suis heureuse de pouvoir y participer et d’apporter de la joie à ces enfants. Pouvoir donner une lueur d’espoir, de l’optimisme, de la force à ces enfants ne peut que me réjouir en cette fin d’année.» Habiba Ghribi.

Cette initiative de la Fondation MONOPRIX s’intègre dans un programme global et enthousiaste axé sur la santé, l’éducation et l’environnement.

«C’est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur et nous sommes heureux de pouvoir enfin le concrétiser. Je rajouterai que cette première initiative de la Fondation Monoprix marque le début d’un programme riche en actions nouvelles.» confit Madame BOUTHEYNA GUIDARA, vice-présidente de la fondation MONORPIX.



A propos de la Fondation MONOPRIX



La Fondation MONOPRIX est une association caritative créée conformément au décret-loi n° 88-2011 du 24/09/2011, portant sur l’organisation des associations.



Son objectif est de contribuer au développement durable, à la solidarité et au développement social.



Contact : LAFONDATION.Monoprix@mgs.com.tn