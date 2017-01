PARIS SAINT-GERMAIN ACADEMY PAR OOREDOO

ven..06.01.17

L’école des futurs champions s’installe pour la 3ème fois à Tunis



S’alignant avec sa volonté de parrainer les sports en général et les jeunes en particulier, Ooredoo offre, en marge du match évènement qui a opposé le club parisien au Club Africain, l’occasion aux enfants talentueux de bénéficier du savoir-faire de cette prestigieuse académie.



La PSG Academy est arrivée à Tunis pour faire bénéficier, le temps d’une journée, une cinquantaine d’enfants tunisiens âgés de 8 à 12 ans d’un stage d’entrainement assuré par des coachs internationaux.

La formation a été dispensée à l’annexe du stade de Rades en présence des joueurs du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi, président et directeur général du club .

Dans la continuité des actions menées par Ooredoo et visant la formation des jeunes tunisiens par les plus grands noms du football mondial, l’opérateur a invité cette fois les plus grands joueurs du PSG et a offert aux enfants une séance photo avec leurs idoles.

A cette occasion, M. Houssem ABBASSI, Directeur Marketing de Ooredoo a déclaré : « Nous voulons être un relais de formation et d’accomplissement des générations futures, en offrant les meilleures formations proposées par les meilleurs coachs. Ooredoo tend à ce que chaque talent tunisien puisse avoir tous les moyens de s’épanouir. Nous voulons également proposer aux équipes partenaires plus de challenges et un vrai spectacle pour leur public »