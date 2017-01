LG ÉTEND SA LIGNE DE PRODUITS ROBOTIQUES

ven..06.01.17

Avancées industrielles de LG sur les robots intelligents, ils parlent, nettoient et tondent la pelouse



A l’occasion du CES 2017 qui se tiendra cette semaine à Las Vegas, LG Electronics présentera une nouvelle gamme innovante de robots domestiques intelligents, dans le cadre de ses innovations en matière d’intelligence artificielle et de son développement dans l'écosystème IoT. La gamme comprend un robot domestique qui sert, à la fois, de passerelle connectée et d’assistant personnel, ce qui améliore la vie quotidienne et le confort des utilisateurs. LG évolue également de manière significative en IoT et en matière de technologie intelligente conçue pour une utilisation à l’extérieur de la maison notamment dans les aéroports et autres espaces publics.



Hub Robot: Créé pour une maison plus intelligente

LG attirera tous les regards avec son Hub Robot, qui élève le concept de la maison intelligente à un niveau supérieur. En se connectant à d'autres appareils intelligents à la maison, Hub Robot utilise la technologie de reconnaissance vocale d'Amazon Alexa pour accomplir des tâches ménagères telles que l'allumage du climatiseur ou le changement d'un cycle de séchage avec des commandes verbales simples. Le Hub Robot est équipé d'un écran interactif qui peut présenter une grande variété d'informations telles que des images du contenu de son réfrigérateur et des recettes, complètes avec des instructions audio étape par étape. De plus, le hub Robot offre des commodités quotidiennes telles que la possibilité de jouer de la musique, de configurer des alarmes, de créer des mémos de rappel et de fournir des mises à jour météorologiques et de trafic.

Grâce à son design amical et anthropomorphe, le Robot Hub de LG peut interagir avec toute la famille de différentes manières. Il peut se déplacer et pivoter sur place, ainsi qu’exprimer une vaste gamme d'émotions en affichant un visage sur son écran. Le Robot Hub est conçu pour répondre aux consommateurs en utilisant le langage corporel, comme hocher la tête en répondant aux questions simples. Il est également toujours au courant des activités qui se passent à l'intérieur de la maison, comme lorsque les membres de la famille quittent, rentrent à la maison et vont se coucher. Et parce que le Robot Hub est capable de distinguer les visages des différents membres de la famille avec sa caméra, il peut être programmé avec une salutation différente et propre pour chaque membre de la famille.

Le Hub Robot fonctionne mieux lorsqu'il est placé dans les zones communes de la maison où les membres de la famille ont tendance à se réunir, comme la cuisine ou le salon. D’ailleurs, en complément du Hub Robot, LG va introduire des mini robots qui peuvent être placés dans d'autres pièces de la maison. Également équipés d'un écran visuel élégant, ces mini robots sont des extensions du Hub Robot et peuvent exécuter plusieurs des mêmes fonctions.



Robot de guide d’aéroport : le meilleur ami d'un voyageur

L'expansion de l’écosystème de services intelligents LG s'étend bien au-delà de la simple maison. Le Robot de guide d’aéroport - bientôt visible à l'aéroport international d'Incheon à Séoul - est un assistant d'information intelligent pour les voyageurs, répondant aux questions en quatre langues à savoir, l’anglais, le chinois, le japonais et le coréen. Avec un simple scan du billet d’avion d’un passager, le robot peut fournir des informations détaillées sur l'heure d'embarquement d'un vol, l'emplacement de la porte, et même la météo de la ville de destination du voyageur. Le robot de l'aéroport offre également des itinéraires à l'intérieur de l'aéroport, ainsi que les distances et les temps de marche estimés. Il a aussi la capacité d’escorter les voyageurs perdus ou en retard à leurs portes, ou n'importe quel autre point de l’aéroport.



Robot de nettoyage à l’aéroport: pour un nettoyage de taille industrielle

En tant que l'un des premiers innovateurs de l'industrie des aspirateurs robotiques, la gamme de LG ne serait pas complète sans un robot-aspirateur de taille industrielle. Le Robot de nettoyage d'aéroport LG est un robot de grande taille équipé d'un réservoir de poussière de grande capacité ainsi que de plusieurs balais et moteurs. Capable de nettoyer tout, des carrelages aux planchers de moquette, ce robot est équipé des derniers capteurs intelligents et de plusieurs caméras pour assurer une performance sûre, efficace et puissante dans les aéroports les plus encombrés. Plusieurs capteurs utilisant la détection de lumière et la portée (LIDAR) ainsi que des pare-chocs sensibles qui détectent les obstacles sont installés partout. Grâce à l'utilisation de la technologie de localisation et de cartographie simultanée (SLAM), le robot est toujours conscient de son emplacement.



Robot de tonte de pelouse: Pour un jardin impeccablement entretenu

LG complète sa gamme de robots intelligents avec son robot qui tond la pelouse. Idéal pour de nombreux types de chantiers, ce robot bénéficie des années de développement de l'aspirateur HOM-BOT pour couper l'herbe avec précision, fiabilité et surtout, en toute sécurité. Équipé de nombreux capteurs et pare-chocs avancés, le Robot de tonte de pelouse reconnaît son emplacement à chaque instant, ainsi que la localisation de chaque obstacle en vue, comme les arbres ou les haies. Conçu pour maximiser les performances de coupe, ce robot utilise une lame à mouvement rapide qui laisse les pelouses impeccables. En plus de ses caractéristiques, le fil latéral simplifie le processus d'installation ordinairement compliqué sans devoir calculer les décalages, ce qui facilite son utilisation.



« LG exploite les technologies intelligentes et de robotiques depuis de nombreuses années, notamment avec l'aspirateur HOM-BOT représentant notre effort de consommation le plus visible", a déclaré Song Dae-hyun, président de LG Home Appliance & Air Solutions Company. « A l’occasion du CES, nous démontrons comment l’expérience acquise combinée à plusieurs années de recherche, nous ont permis de proposer divers solutions robotiques pour l’intérieur comme l’extérieur de la maison ».