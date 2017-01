Signature d'une convention entre TTN et ATI en présence de M. Anouar Maarouf

lun..09.01.17

Tunisie TradeNet - TTN vient de signer le vendredi 6 janvier 2017 une convention avec son partenaire technologique l’ATI portant sur la fourniture et la mise en place de plateformes techniques offrant routage IP dynamique et une connexion hautement disponible et performante de son serveur principal et son serveur de secours et de son centre de backup, au réseau internet via les deux opérateurs différents « Tunisie Télécom » et « Ooredoo » conformément aux standards internationaux.

Cette convention rentre dans le cadre de sa stratégie de consolidation de son infrastructure d’exploitation assurant sécurité, continuité et rapidité des services du guichet unique électronique et de la plate forme de la facture électronique sous le slogan : « Tant qu’une entreprise peut nous adresser une requête, nous devons pouvoir y répondre »,

A travers cette convention avec l’ATI, TTN disposera de ses propres adresses IP ce qui lui conféra une indépendance par rapport aux FSI, Fournisseurs de Service Internet, et aux opérateurs des Télécoms et de deux connexions internet avec technologie Fibre Optique de 50 Mbps chacune via Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie en plus de l’accès internet déjà existant du fournisseur Orange Tunisie de 30Mbps.

Cette offre de service de l’ATI a été possible grâce à sa forte présence multi-sites et sa neutralité technologique vis-à-vis des opérateurs et des acteurs de l’Internet ainsi qu’à son offre variée de services et de technologies permettant de répondre aux demandes des plus exigeants en termes de qualité, de disponibilité, et de sécurité. Ainsi, TTN renforce la continuité de fonctionnement de son système en diminuant les risques d’arrêt de services et améliore le temps de réponse avec un SLA de 99,9% et prépare l’environnement pour monter en termes de qualité de service et Standard.

A propos de TTN :

Premier service de e-gov en Tunisie et fer de lance de la dématérialisation des procédures en Tunisie, TTN gère, depuis février 2000, le guichet unique électronique du commerce extérieur et du transport offrant à plus de 2500 acteurs publics et privés un traitement simplifié et dématérialisé des formalités d’importation et d’exportation dans un environnement garantissant sécurité et conservation des données .

Avec le lancement de la facture électronique en Tunisie, TTN a été désigné comme l’organisme en charge de la gestion du système de facture électronique en Tunisie en tant que tiers de confiance.

Forte de son expertise, TTN ambitionne de s’ouvrir dans le cadre de son plan stratégique 2016-2018 à de nouvelles horizons en relation avec son savoir faire pour consolider son rôle d’acteur actif à la transformation digitale et à l’économie numérique en Tunisie.

http://www.tradenet.com.tn/portal/accueil

A propos de l’ATI :

L’ATI est le Point d’Echange National de l’Internet. Elle fournit le transit IP national et international et assure la gestion des ressources Internet rares tel que les adresses IP et les noms de domaines .tn , . ستون . en plus de son rôle en tant que FSI.

L’ATI est le partenaire des entreprises ayant des exigences de QoS, Qualité de Service, et des objectifs d’alignement aux standards internationaux. Elle offre en plus des services à forte la valeur ajoutée tel que le MSSP (Sécurité managée), E-présence, couloir mail, Cloud et autres.

http://www.ati.tn/fr