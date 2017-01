Le leader du tourisme en Tunisie "Traveltodo" a le plaisir de vous annoncer l'inauguration de son deuxième nouvel espace VIP à Sfax, 4ème point de vente dans la région.

mar..10.01.17

Cet espace est désormais prêt à accueillir sa clientèle haut de gamme dans un cadre convivial, professionnel et prestigieux afin de prendre le temps, de les orienter et de les conseiller de façon personnalisée et efficace.



C'est aussi l'occasion pour "Traveltodo" de mettre en exergue son identité de spécialiste du voyage en proposant à sa clientèle VIP des prestations et des produits sur mesure et de qualité à la hauteur de leurs attentes et adaptés à leurs besoins.



Hormis l'espace VIP, vous retrouvez dans ce 4ème point de vente de la région de Sfax ; tous les services habituels proposés par l'agence à savoir: les voyages organisés, la billetterie et les évènements à ne pas manquer en Tunisie et à l’étranger.



Par ailleurs, l'agence de voyage effectue actuellement un recentrage sur son métier de base à savoir l’hôtellerie, à travers des produits distingués parmi lesquels nous pourrons citer : les incontournables séjours "CLUB MED » : Villages de vacances d'origine Française reconnus partout dans le monde et offrant des séjours en all inclusive. Traveltodo détient aujourd’hui l’exclusivité au départ de Tunis sur 66 villages Club Med dans le monde.



Bien entendu, Traveltodo reste proche et à l’écoute de sa chère clientèle et aimerait progresser tous les mois, tous les jours grâce aux suggestions sur toutes ses prestations. Pour ce faire, ses services clients sont joignables sans faute par téléphone au 70.103.103 ou directement dans l'un de ses 32 points de vente sur tout le territoire Tunisien.