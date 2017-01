Délice Danone s’engage envers les petits et moyens éleveurs en mettant en place les projets « Hlibna » et « Évolution »

mer..11.01.17

Dans une démarche approfondissant la responsabilité sociale et la prise en compte des préoccupations des petits et moyens éleveurs (1), et dans le souci d'améliorer leur productivité et la qualité du lait, Délice Danone, acteur majeur de la filière lait s’est engagé dans une voie inédite en mettant en place des dynamiques de développement en faveur des petits et moyens producteurs laitiers et a décidé de miser sur l'innovation, en allant en amont à leur rencontre. L’objectif étant de revaloriser leur métier en leur apportant un savoir-faire enrichissant à travers tout un projet aux dimensions professionnelles et sociales.

Et c’est en comptant sur une équipe jeune et dynamique de formateurs, techniciens et ingénieurs, que Délice Danone est parti sur le terrain à la rencontre des petits et moyens éleveurs qui souffrent aujourd’hui d’un contexte difficile causé par plusieurs facteurs dont particulièrement la non maîtrise des techniques d’élevage et du manque d’encadrement. En résulte alors une faible production, un lait d’une qualité moyenne et surtout des revenus très bas face à des charges alimentaires toujours élevées, ceci sans parler des difficultés de collecte du lait.

Ce contexte défavorable au développement du métier de producteur laitier, Délice Danone, dans une approche responsable, a décidé de contribuer à le combattre en mettant en place depuis 2013 une stratégie bien structurée en vue d'apporter des solutions pérennes à cette situation. C'est ainsi que naquirent les projets "Hlibna" destiné aux petits éleveurs, et "Projet évolution" pour les moyens éleveurs.

Projet Hlibna : 1500 éleveurs formés

Démarche multipartenariale, initiée par Délice Danone, Taysir et Danone Ecosystème depuis 2013 dans le cadre d'un programme de développement du petit éleveur, le projet Hlibna cible essentiellement 5 zones: Le Kef, Sidi Thabet, Menzel Temime, Morneg/Boumhel et Jendouba.

Grâce à des sessions de formation, d'encadrement terrain et au savoir-faire des conseillers technique de Taysir, le projet a permis d'améliorer le revenu des petits éleveurs, d'assurer des conditions d'élevage avec un accès plus facile aux services et aux financements, de permettre une meilleure maitrise de l'hygiène et de la production d'un lait de bonne qualité doublée d'une bonne conservation. Hlibna a également permis aux éleveurs d’augmenter leur cheptel via l’importation de 200 génisses pleines.

Résultat: avec ce procédé, et grâce à la création de lieux d'échanges et des synergies autour des centres de collecte et des mini-tanks permettant le refroidissement du lait (2), plus aucune goutte de lait ne se perd ! Mieux encore, Délice Danone assure aux éleveurs l’écoulement de la totalité de leurs productions de lait.

En outre, "Hlibna", qui a touché à ce jour 1500 éleveurs et qui vise à en toucher 5000 d’ici 2020, a sauvé un nombre de jeunes du chômage en leur assurant un revenu stable et leur évitant l'exode rural.

D'ailleurs, il n’a pas fallu longtemps pour que les répercussions positives du projet se fassent sentir. Au bout de deux ans seulement, l'on a noté une nette amélioration des quantités de lait produites (+60%), des volumes chez les centres de collecte de lait (+25%) ainsi qu’un élargissement du cheptel (+10%), d’où un accroissement de rentabilité et une marge positive pour les éleveurs.

Cette amélioration sensible, on la doit aussi en partie à Hamdi Meddeb. Le PDG du groupe agro-alimentaire Délice Danone a tenu à contribuer personnellement en mettant à la disposition des groupements d'éleveurs 120 mini-tanks collectifs d'une capacité de 1000 litres par tank, ce qui a permis de mettre en place le froid à la ferme pour préserver la qualité du lait.

Autre organisme qui a aidé à la mise en place de "Hlibna": le Fonds Danone pour l'écosystème. Ce fonds mis en place par Danone, en collaboration avec des ONG locales, vient en aide aux projets de développement dans les pays les moins avancés. Son ambition est de soutenir les petites entreprises, de créer des emplois et des programmes de réinsertion pour les chômeurs.

L’Agence Française de Développement et l’Union Européenne ont également soutenu financièrement depuis le début cette initiative sociale et solidaire en faveur des petits exploitants agricoles.

D’un autre côté et afin de faire évoluer l’activité des petits éleveurs, Taysir a permis le financement de 133 éleveurs en les faisant bénéficier de microcrédits pouvant aller jusqu’à 20000 dt, pouvant financer tout type de besoins (investissements, stocks, trésorerie…)

"Projet évolution": 40 fermes touchées

Ce projet, qui touche aujourd’hui 40 fermes situées essentiellement à Siliana et ambitionne d’arriver à 150 d’ici 2020, cible les moyens éleveurs et les aide à créer des projets viables. Il s'agit de zones à fort potentiel d'élevage, mais malheureusement sous exploitées où l'on rencontre des producteurs laitiers moyens dont le savoir faire est insuffisant, d'où un besoin d'appui technique et financier pour créer leurs projets.

Grâce à des sessions de formation, d'encadrement, de benchmarking, et toute la logistique qui l'accompagne (rassurer l'éleveur quant à la vente de son lait par un contrat à long terme, mise en place d'un plan de développement de la ferme, optimisation de la gestion...), ces 40 fermes évolutions ont pu produire 2,55 millions de litres pour l'année 2016 avec une moyenne de 8 mille litres par jour en décembre 2016. La grande nouveauté est que désormais le lait, très bien conservé grâce aux tanks à laits mis à la disposition des éleveurs, est produit avec une qualité nettement supérieure.

Naturellement, "Projet évolution" a pu créer une quarantaine d'emplois fixes grâce à la contractualisation de la relation entre le producteur (l'éleveur) et l'acheteur (STIAL), l'amélioration des niveaux de vie, la création d'éleveurs de profession. Sans compter la création d’une dynamique positive dans le secteur de l'élevage et la fixation des jeunes sur leur terroir.

A travers toutes ces actions entreprises dans le secteur de l'élevage, Délice Danone signe son engagement et réaffirme sa responsabilité sociale en apportant un stimulus au secteur dans notre pays. Les projets Hlibna et Evolution ont permis de vivre une expérience humainement enrichissante et qui est appelée à se poursuivre dans la durée et pourquoi pas être reproduite dans d’autres secteurs.