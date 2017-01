LG Display : le premier affichage 5,7 pouces QHD+ avec ratio 18:9 au monde pour Smartphones

ven..13.01.17

LG Display, filiale du fabricant coréen spécialisée dans la fabrication de dalles, vient d'annoncer la production d'une dalle LCD pour Smartphones de 5,7 pouces au format peu commun de 18:9 et affichant une définition QHD+, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des écrans plus grands et plus performants sur les Smartphones.



Elle pourrait être embarquée dès cette année dans le LG G6.



Le nouveau rapport d'aspect 18: 9 représente l'orientation de LG Display sur la façon dont les écrans devraient évoluer, tout en répondant à la tendance grandissante de regarder des vidéos sur les Smartphones. L’adoption d’un ratio 18:9 permettra d’offrir une expérience plus immersive grâce à son écran optimisé pour le multitâches à travers les fonctionnalités à double écran.



QHD se réfère à une résolution de 1 440 x 2 560 - quatre fois le nombre de pixels sur un écran HD standard (720 x 1,280), qui utilise 538 pixels par pouce (PPI), basé sur un panneau de 5,5 pouces. Le nouveau panneau de 5.7 pouces de LG Display, appelé QHD +, a une résolution de 1.440 x 8.880 avec 564 PPI, ce qui est plus élevé que les écrans LCD QHD conventionnels.



La technologie in-TOUCH développée par LG permettra, quant à elle, d’améliorer la sensibilité tactile de l’écran mais per02mettra également de concevoir un Smartphone à la fois plus mince et plus léger grâce à l’absence de la couche tactile « Touch Cover Glass ». L’écran affiche moins de 1 mm d’épaisseur avec une bordure de 0,2 mm (20%) sur le dessus et 0,54 mm (10%) sur les côtés.

Au niveau des améliorations liées à l’affichage, LG promet une meilleure visibilité extérieure avec une transmit tance augmentée de 10%, le tout accompagné d’une consommation énergétique réduite de 30%

"Nous nous attendons à maximiser l'expérience utilisateur et la valeur client grâce à l'écran de haute qualité avec son nouveau rapport d'aspect 18: 9, ce qui le distingue des écrans classiques pour les Smartphones", a déclaré le Dr Byeong-koo Kim, vice-président principal et chef De Mobile Développent Group 1 chez LG Display.