Siame et Huawei développent une solution de comptage intelligent pour la STEG

lun..16.01.17

C’est un partenariat technologique prometteur qui vient de sceller la multinationale chinoise Huawei et la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques « SIAME ». Il porte sur le développement d’une solution intégrée de comptage intelligent, dédiée à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) et qui sera par la suite adaptée à d’autres clients en Afrique et au Moyen Orient.



Précédant la signature du protocole d’accord à cet effet, Khaled Ben Jemaa, Account Manager chez Huawei a précisé que «Dans le cadre du développement de la technologie de réseau électrique intelligent «smart grid», Huawei et la SIAME, se sont associés pour offrir une solution de comptage intelligent, gérée à distance. En effet, Huawei dispose actuellement d’une solution de communication dédiée aux réseaux intelligents « smart grid » déjà déployée dans plusieurs pays en Afrique, en Asie, au Moyen Orient et en Amérique Latine.



La SIAME, Fournisseur de longue date de solutions de comptage mécanique et digital en Afrique et au Moyen Orient, apportera quant à elle, son savoir-faire industriel dans le métier du comptage d’énergie et fournira les logiciels adaptés pour les nouveaux compteurs intelligents.



Le premier déploiement de compteurs intelligents en Tunisie sera réalisé par la STEG dans le cadre de sa stratégie de remplacement du parc de compteurs actuel pour tirer profit des avantages procurés par les technologies des réseaux intelligents, notamment en matière de services rendus à la clientèle, tels que, la télé relève, la consultation de la consommation et de la facturation en temps réel, la gestion à distance des raccordements des coupures, les augmentations de puissance ainsi que l'optimisation de la production et de la distribution de l'énergie en Tunisie.



De son côté, Mongi Jelassi Président Directeur Général de la SIAME, a souligné que ce partenariat constitue une étape déterminante pour la SIAME, pour l’enrichissement de son savoir-faire dans le domaine du comptage d’énergie et un levier pour de nouvelles opportunités de développement de nouvelles solutions innovantes d’objets connectés.







Hédi Ben Ayed, actionnaire de référence dans le capital de la SIAME, a pour sa part ajouté que la mise en commun des savoir-faire technologiques et industriels des deux sociétés, Huawei et SIAME, ouvrirait des perspectives prometteuses et ambitieuses dans d’autres métiers, en rapport avec le secteur de la production et la distribution de l’énergie en Tunisie et en Afrique.



Hafedh SBAA, Président Directeur Général de la Tuniso-Séoudienne d’Intermédiation « TSI », a de son côté, estimé que cet accord va permettre au titre de la SIAME de mieux se repositionner, car le cours actuel est loin de refléter le vrai potentiel de la société.



Rappelons que la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques « SIAME », a été créée en 1976 par la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG), avec pour vocation la fabrication de compteurs électriques. La société s'est ensuite spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de toute une gamme de compteurs d'énergie, de disjoncteurs modulaires, d'une large gamme d'accessoires de lignes basse et moyenne tension, de lampes économiques, de détecteurs de gaz et une gamme élégante et raffinée d'interrupteurs domestiques.



La SIAME a réussi au fil des années à développer autour d’elle un ensemble de filiales intégrées en amont et en aval à l’activité de la société mère, pour assurer de meilleures synergies et consolider sa position dans le secteur de la distribution d’énergie.



De par son rayonnement sur les pays voisins, la SIAME a participé de manière active au développement du secteur de la distribution de l’électricité sur le plan aussi bien national qu’international.