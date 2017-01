La quatrième édition des Saveurs de l’Année Awards 2017

La quatrième édition des Saveurs de l’Année Awards 2017, l’évènement-phare annuel du secteur agroalimentaire, se déroulait au Carthage Thalasso Resort en cette soirée du 17 janvier 2017 en présence de différentes personnalités, de très nombreux média et des principaux acteurs du la culture gustative tunisienne.

Présidé par Moez KHADDOUMA, Directeur Général de Proximal, société organisatrice de l'opération "Saveur de l'Année" et représentante de Monadia (premier centre de Qualité Consommateur européen), l’évènement des Saveurs de l’Année Awards 2017 constitue la plus grande opération d’évaluation gustative par et pour les consommateurs tunisiens.

Le signe Saveurs de l’Année restitue l’expérience collective

Les consommateurs savent mieux que personne ce qu’ils veulent et ce qu’ils aiment… Témoins en sont les nombreux sites de comparaison qualitative dans de nombreux secteurs et le succès retentissant que connaissent les Saveurs de l’Année dont la notoriété grandit au fil des années… Guetté et attendu, le signe Saveurs de l’Année sur les produits lauréats incite les consommateurs à l’essai, déclenche l’achat dans un monde pourtant de plus en plus concurrentiel et provoque un taux de fidélisation rarement atteint.

Grâce aux Saveurs de l’Année, une nouvelle valeur cardinale est née et s’affirme rapidement : le savoir-manger qui prône non seulement le bon goût identifiable, désirable et accessible des produits approuvés, mais sous-entend aussi le travail collectif des équipes performantes des sociétés distinguées par ce signe connu et reconnu, rassurant et impactant.

Le consommateur plus que jamais en quête de réassurance

Une étude indépendante commandée par la société Proximal en 2015 prouvait l’engouement des consommateurs tunisiens pour les produits approuvés Saveurs de l’Année : d’abord, il en ressort qu’un consommateur sur deux connait désormais le signe de la qualité gustative ; ensuite, 91,8% se déclarent satisfaits du goût des produits approuvés.

Le signe Saveurs de l’Année séduit et rassure lorsque 77,8% des personnes interrogées se disent confiantes en achetant un produit approuvé Saveurs de l’Année. 44,6% avouent également vouloir essayer un produit parce qu’il est approuvé Saveurs de l’Année







Une mécanique fiable pour le consommateur

Durant l’année 2016, plusieurs laboratoires d’analyses sensorielles indépendants et normalisés ont reçu la responsabilité de mettre en place un jury de consommateurs-testeurs indépendants et neutres pour goûter en blind-test (aucune connaissance du fabricant ou de la marque) différents produits agroalimentaires.

Les contrôles (température, luminosité, présentation produits, hygrométrie...) sont menés de manière rigoureusement identique et constante à chaque produit dans un environnement normalisé.

Suite à ces tests, 38 produits ont été Approuvés Saveurs de l’Année 2017. Rappelons qu’une étude menée en 2015 en Tunisie montrait que 95,9% des consommateurs primaient le goût en le plaçant comme critère de choix.

Le signe Saveurs de l’Année, trait d’union entre la marque et le consommateur

Aujourd’hui le signe de la qualité gustative Approuvé Saveur de l’Année traduit l’engagement de l’entreprise envers ses clients. Il est un résultat très concret pour valoriser et faire ressortir ses produits du lot, dans la jungle des produits présentés en rayon.

« Cette quatrième édition des Saveurs de l’Année Awards 2017 prouve de plus en plus l’attachement des Tunisiens à ce signe, symbole de qualité gustative maintenant connu et reconnu pour son sérieux et sa neutralité. Je salue l’engagement de tous les acteurs de la filière agroalimentaire derrière cette mécanique de valorisation, unique en son genre, que constituent les Saveurs de l’Année. De la production à la distribution, en passant par la communication, nous travaillons d’arrache-pied pour que les produits qui ont du goût soient identifiés, rendus désirables et accessibles par les consommateurs. Avec un seul objectif : que ces bons produits rencontrent le succès qu’ils méritent et que le consommateur en profite. » déclarait Moez KHADDOUMA.



