Signature d’une convention pour le renforcement de partenariat entre la Poste Tunisienne et Taysir Microfinance

mer..18.01.17

La Poste Tunisienne et Taysir microfinace ont renouvelé, aujourd’hui le mardi 17 janvier 2017 leur partenariat par la signature, au siège social de l’Office National des postes, d’une convention qui permettra la création d’une de paiement cobrandée « MobiTasshill ».

Le protocole d’accord a été signé conjointement par Mme Rim Lamti Directrice Générale de taysir Microfinance et M. Moez Chakchouk PDG de la Poste Tunisienne en présence des cadres des deux institutions.



M Moez Chakchouk a déclaré « Ravi, aujourd’hui, de renforcer le partenariat avec Taysir et de contribuer conjointement à promouvoir la facilitation d’accès aux services de microfinance par le biais de la promotion d’une carte prépayée co-brandée « Mobitashill » alliant simplicité d’utilisation et sécurité et permet l’accès à des services financiers numériques 24h/24 et 7 jours/7».

De sa part Rim Lamti a annoncé « Taysir Microfinance consolide, aujourd’hui, son partenariat privilégié avec La Poste Tunisienne qui a donnée lieu au déploiement des efforts mutuels et fructueux de nos deux équipes afin de promouvoir et de faciliter l’inclusion financière en modernisant les modalités de paiement microfinance».

Il est à rappeler que ce partenariat a débuté en juin 2014 avec le service de Mobile Banking proposé aux clients de Taysir Microfinance, technologie digitale unique en Tunisie qui permet la réception de fonds sur une carte e-dinar SMART et le remboursement des échéances de microcrédits via mobile.