Challenge international "Technovation 2017"

Soutenue conjointement par l’Ambassade des Etats-Unis et Orange Tunisie, « Technovation Tunisia » est une initiative destinée aux jeunes lycéennes (qui ont entre 10 et 18 ans) qui s’intéressent aux nouvelles technologies et au développement d’applications mobiles centrées sur l’intérêt général et qui répondent donc à des problématiques sociales.



Pour cette 3ème édition, les lycéennes qui souhaitent participer doivent former des équipes de 2 à 5 jeunes filles et choisir de travailler sur l’une des thématiques suivantes : pauvreté, environnement, égalité, paix, éducation et santé.



Durant les 4 mois de cette compétition, les équipes seront ainsi accompagnées par des « coaches » et « mentors » pour les aider à concevoir et créer leurs applications mobiles citoyennes mais aussi à élaborer leur business plan ainsi que leur pitch vidéo. De plus, pour encore mieux les encadrer et maximiser leurs chances de gagner, « Technovation Tunisia » organise avec l’appui d’Orange Tunisie et de l’Ambassade des Etats-Unis et avec la participation d’ONU Femmes et de l’UNICEF, une série de workshops et de formations pointues dédiés au développement d’applications mobiles, au marketing, au design, et aux soft skills sur tout le territoire tunisien.



Sur le Grand Tunis, les workshops seront organisés à Orange Developer Center sur différentes spécialités: le programme « app inventor », coding, UX /UI Design – les experts Orange mettent leurs idées, leur savoir-faire et les dernières tendances de la technologie au profit des jeunes filles. Dans les régions, les « Orange Tech Club » seront aussi mis à disposition des filles pour l’encadrement et l’accompagnement de leurs projets.



Par ailleurs, et à l’échelle internationale, Technovation met à la disposition de toutes les équipes venant du monde entier une série de formations en ligne.



Plusieurs équipes, de différents Gouvernorats (Tunis, Le Kef, Kairouan, Sousse, Monastir, Bizerte, Nabeul, Siliana, Gafsa, Sfax, Tataouine) se sont déjà inscrites mais il reste aujourd’hui encore des places…alors n’hésitez pas à vous inscrire pour profiter rapidement du coaching assuré par vos mentors !



Comment participer ?



Les jeunes lycéennes qui souhaitent participer à « Technovation Tunisia » doivent s’inscrire sur le site http://www.technovationchallenge.org/ via sign up



Technovation c’est quoi ?



Technovation est une compétition internationale qui a été initiée aux Etats-Unis en 2010 et qui, aujourd’hui, est organisée dans plus de 60 pays. En 2016, « Technovation Tunisia » a enregistré la participation de 82 filles réparties sur 40 équipes en provenance de plusieurs régions du nord, centre et sud de la Tunisie. Parmi elles, 20 ont pu soumettre leurs applications dans les temps impartis. Trois de ces dernières équipes ont été retenues parmi les équipes demi-finalistes à l'échelle mondiale. Par ailleurs, une « dream team » soutenue par Orange Tunisie a participé au world pitch summit en Californie et a bénéficié d’une série de workshops et de visites au sein de géants mondiaux des TIC.



Plus d’informations sur la compétition : http://www.technovationtunisia.com/



