Ford apporte le système d'info-divertissement SYNC®3 en Afrique du Nord

jeu..19.01.17

La toute dernière génération du système innovant d'info-divertissement de Ford fera prochainement son entrée sur le marché nord-africain. Disponible sur la majorité des modèles Ford de 2017, le SYNC®3 sera opérationnel en français et en arabe et offrira plus de simplicité et de contrôle aux conducteurs.



Le système Ford SYNC® permet aux conducteurs de 15 millions de véhicules dans le monde d’activer des fonctionnalités embarquées grâce à la commande vocale améliorant l’accès à des fonctions multimédias et aux applications des téléphones. Le système a largement contribué à la sécurité automobile en permettant aux conducteurs de rester concentrés sur la route, tout en accédant à une variété de fonctions multimédias.



Pour ce système de troisième génération, Ford s’est appuyé sur plus de 22.000 commentaires et avis recueillis à l’occasion de plusieurs études et enquêtes afin que la nouvelle version réponde parfaitement aux besoins et attentes des conducteurs. En rendant plus accessibles les options audio les plus utilisées, et en simplifiant l’expérience de l’utilisateur, le SYNC3 améliore ainsi les versions précédentes, fait preuve d’une puissance supérieure de traitement et diminue de manière significative le nombre des étapes nécessaires pour la commande.



Grâce à un écran tactile de 8 pouces, le SYNC3 offre aux utilisateurs une expérience commode et intuitive, le tout en haute définition.



“Le SYNC3 apporte des moyens plus innovants pour rester connecté tout en conduisant”, a déclaré Bernat Szabo, directeur de Ford en Afrique du Nord. “Le SYNC3 a été conçu pour être complémentaire aux smartphones grâce à son écran tactile intuitif et son ensemble de nouvelles fonctionnalités. Il intègre une interface de haute résolution, plus simple et plus facile à utiliser que son prédécesseur.”



Plus de fonctionnalités

L’intégration des smartphones a été améliorée grâce à plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris l’Apple CarPlay** qui permet aux utilisateurs d’iPhones de passer des appels, d’accéder à la musique et d’envoyer et recevoir des SMS via le contrôle vocal, tout en restant concentrés sur la route. Le système est également compatible avec SiriEyes Free, qui offre un accès simple à Siri avec un iPhone connecté via Bluetooth.



Les utilisateurs d’Android seront également en mesure d’activer Android Auto**, qui facilite l’accès à la plate-forme des applications et services, notamment Google Search, Google Maps et Google Play Music.



Plus qu’une navigation

La navigation bénéficie d’un système hautement amélioré, notamment un support en 3D des points de repères, la direction de la Mecque (Qibla) et une vue améliorée des intersections, ce qui offre plus de précisions et de détails sur les voies de circulation.



Le SYNC3 assure aussi une navigation en absence de signale, ce qui signifie qu’il est capable de naviguer même après la perte de signal GPS, comme au niveau des tunnels, contrairement aux applications mobiles de navigation disponibles dans la région.



La navigation est en outre boostée grâce à l’ajout de plus de 1,5 millions d'itinéraires et de points d'intérêts (POI) et de plus de 1,3 millions de kilomètres de route. La carte de l’Afrique du Nord comprend notamment le Moyen-Orient. Résultat : si vous conduisez du Maroc vers les Emirats Arabes Unis, vous bénéficierez des instructions étape par étape pendant tout votre trajet.



L'un des points marquants est l'indicateur “Smart Fuel”, par exemple, lorsqu'un véhicule est faible en carburant et que la carte de navigation est affichée; SYNC3 affichera automatiquement la position des stations-service sur la carte, en veillant à ce que les clients ne manquent jamais de carburant.



Ziad Chaaban, EES Engineer de Ford au Moyen-Orient et en Afrique, a précisé : “Le SYNC3 offre des fonctionnalités uniques pour l’Afrique du Nord, comme la capacité de contrôler les fonctions multimédias, le téléphone mobile et la climatisation via les commandes vocales. D’une grande importance pour nos clients nord-africains, le choix des langues pour la navigation sur le SYNC3 intègre la langue arabe pour la première fois ainsi que le français. Les utilisateurs seront de même en mesure de mettre à jour leurs cartes gratuitement pendant cinq ans depuis leur maison.”



* SYNC en tant qu'interface d'exploitation pour contrôler l'audio, le climat, le téléphone, etc., reconnaît le texte et la voix en trois langues anglais, français et arabe. La navigation dans SYNC dispose du texte du menu et l’assistance vocale en anglais, arabe, français, espagnol et italien. Les étiquettes de carte sont disponibles en trois langues: anglais, français et arabe.



** Certaines licences d'Apple CarPlay et d'Android Auto sont en cours de finalisation pour une publication officielle dans la région collective du Moyen-Orient et d'Afrique, et seront donc introduites sur le marché dès qu'elles seront disponibles.



Remarque: Pour toute question relative à la navigation et à l'assistance cartographique, veuillez contacter votre concessionnaire Ford pour obtenir les détails exacts sur votre marché.



# # #



À propos de Ford MotorCompany

Ford MotorCompany est une entreprise automobile et de mobilité mondiale basée à Dearborn, Michigan. Avec environ 203 000 employés et 64 usines à travers le monde, ses activités principales incluent le design, la fabrication, le marketing, le financement et l'entretien d'une gamme complète de véhicules Ford : camions, SUV, véhicules électriques et les luxueux modèles Lincoln. Ford continue dans le même temps de saisir les nouvelles opportunités émergentes grâce à Ford Smart Mobility, son plan pour permettre à l’entreprise d’amener à un niveau supérieur la connectivité, la mobilité, les véhicules autonomes, l’expérience utilisateur et le Big Data. L’entreprise fournit des services financiers à travers Ford MotorCreditCompany. Pour plus d’informations sur Ford, ses produits et Ford MotorCreditCompany, veuillez visiter : www.corporate.ford.com