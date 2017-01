L’Evénement de l’inclusion financière, vecteur clé du développement équitable

jeu..26.01.17

Evénement inédit dédié aux créateurs et jeunes promoteurs de petites entreprises, le Forum Régional de la MicroFinance et de l’Economie Solidaire qui se tiendra pour sa 1ère édition les 27 et 28 Janvier 2017, au Palais des Congrès –Tunis, se veut une plateforme d’échanges autour de l’Inclusion financière qui fait référence aux différents mécanismes permettant aux plus démunis d’avoir accès à des services financiers correspondants à leur besoins pour booster leurs projets de création ou de développement. En organisant un tél événement, MicroFinance Expo met en valeur le microcrédit en tant que levier contribuant à la croissance économique en Tunisie et la stimulation d’activité économique des ménages, la réduction de leur vulnérabilité, la création d’emploi.

Dans cette optique, les objectifs de MicroFinance Expo 2017 sont d’ordres :

Social : ouvrir aux populations à faibles revenus l’accès aux services financiers, et notamment au crédit, qu’elles ne peuvent pas obtenir auprès des institutions financières formelles ; avec l’argent, ces populations peuvent créer ou renforcer une activité génératrice de revenus.



Financier : atteindre l’autosuffisance en faisant payer les services à leur prix réel pour être pérenne. La pérennité permet à l’IMF de demeurer au service de sa population cible sans avoir constamment recours à des subvenions et en évitant les aléas que cela comporte : quand les subvenions cessent, les activités aussi. Atteindre l’objectif financier permet d’atteindre l’objectif social.



MicroFinance Expo 2017 va donc proposer à ses visiteurs, Jeunes, femmes entrepreneurs, consultants indépendants : un programme précis et complet de :

Etat des lieux du financement de la TPE

Rôles des IMF dans l’inclusion financière

L’Innovation La finance digitale future arme des TPE

Le micro entreprenariat féminin

Stratégies pour réussir l’auto – entreprenariat



Outre, l’Espace d’Exposition, Événements parallèles, Conférences, Ateliers Spécifiques, Tables rondes thématiques…animées par des intervenants nationaux et internationaux qui vont apporter des réponses précises et ciblées aux problématiques des visiteurs pour les aider et faire connaître les dispositifs d’accompagnement qu’offre tout l’éco-système de la filière MicroFinance & Entrepreneuriat.

Sous l’égide du Ministère des Finances et organisé par Canal Presse, MicroFinance Expo 2017 avec le fort soutien de ses partenaires officiels Orange Tunisie, CONECT et plus d’une cinquantaine d’acteurs majeurs partant des Institutions de la MicroFinance-IMF- aux principaux décideurs institutionnels , Bailleurs de fonds( AFD –BEI-BERD -BFPME-Agence Italienne pour la Coopération au Développement –APII …), ONG -Associations -actives dans l’Economie Sociale & Solidaires jusqu’aux incubateurs académiques résolument orientés vers l’employabilité des jeunes diplômés des grandes Ecoles et Universités.