Danone organise la plus grande compétition de football pour enfants

sam..04.02.17

Dans le cadre de la responsabilité sociale de Danone qui, en sa qualité d’entreprise citoyenne, a le souci constant d’apporter son soutien à des initiatives dans divers domaines, tels que le sport, la culture, la santé et l’environnement, cette société s’apprête à entamer l’organisation de la 17éme édition de la Danone Nation Cup.

Il s’agit de la plus grande compétition sportive pour enfants (10 à 12 ans), ouverte aux équipes civiles et scolaires.

Durant quatre mois, seize écoles par gouvernorat se disputeront, lors de chaque journée de la compétition, le trophée de champion scolaire régional qui leur permettra d’accéder à la finale nationale qualificative pour la finale mondiale.

Les équipes civiles, participantes disputent à leur tour des éliminatoires sectorielles.

Les équipes civiles qualifiées à l’issue de ces éliminatoires se mesureront par la suite lors de la grande finale nationale aux équipes scolaires qualifiées.

Selon les estimations, quelque 400 équipes scolaires et 32 équipes civiles tunisiennes participeront cette saison à cette compétition à l’échelle nationale.

Sur le plan international, on s’attend à ce que 2,5 millions d'enfants soient touchés dans les 32 pays concernés par cette compétition internationale de football, la plus grande pour les 10 à 12 ans.

Au-delà du fait qu’elle est une compétition sportive qui donne aux jeunes joueurs l’opportunité de partager leur passion pour le football, la DNC s’est donné également pour mission de véhiculer les valeurs du Fair-play, de l’Humanisme, de l’Ouverture, de la Proximité et de l’Enthousiasme.

Des ateliers de Fair-play seront ainsi organisés en marge de chaque journée de cette compétition pour inculquer non seulement aux joueurs participants, mais aussi à tous les présents dans les stades, les règles du jeu et les valeurs du Fair-play.

Lors de ces ateliers, l'on apprendra aux jeunes que l’idéal du Fair-play constitue la base de toute activité sportive.