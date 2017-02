La BERD soutient le secteur des technologies de l’information et de la communication en Tunisie

lun..06.02.17

Sous le haut patronage de S.E. Monsieur Anouar Maarouf, Ministre des Technologies de l’Information et de l’Économie Numérique, et en collaboration avec la Fédération nationale des TIC et GET IT Tunisie, la BERD a officiellement lancé, aujourd’hui le 6 février 2017, un ensemble de mesures d’appui technique et financier personnalisé au secteur des technologies de l’information et de la communication en Tunisie. Cette initiative rentre dans le cadre du Programme d’appui à la compétitivité des services (PACS), programme financé par l’Union européenne.



Les TIC ont été désignées comme un des principaux domaines prioritaires pour la BERD en Tunisie. La Banque contribue à son développement par le biais d’investissements et de services de conseil. Avec plus de 1 800 entreprises privées, le secteur des TIC compte parmi les secteurs les plus dynamiques de Tunisie et affiche un des taux de croissance les plus élevés.



« L'économie numérique en Tunisie est aujourd'hui un des leviers indéniable de sa croissance. De même, la culture numérique est un des liniments de sa jeune démocratie et un fertilisant de sa citoyenneté participative. Dans ce sens, le Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie numérique met tout en oeuvre pour accélérer son avènement. La BERD par le biais de son programme d'appui à la compétitivité des services est donc un atout pour l'écosystème des Start-Ups du secteur, écosystème qui ne demande qu'à s'enrichir par la taille, la qualité et la diversité de ses offres digitales et à aller conquérir de nouveaux marchés hors du territoire national». a déclaré M. Anouar Maarouf, Ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique.



« Un secteur dynamique impliquant des petites et moyennes entreprises, ce secteur est indispensable au développement de l’économie de marché. Le soutien aux PME du secteur des TIC s’inscrit dans le cadre des opérations de la BERD en Tunisie. La Banque a déjà accompagné plus d’une cinquantaine de ces entreprises pour accéder à des services de conseil. Parmi ces services figurent la mise en contact avec d’autres entreprises pour permettre la constitution de réseaux entre sociétés du même secteur, la facilitation des échanges de connaissances et l’établissement de liens potentiels pour l’import-export », a souligné Mme Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, Chef du bureau de la BERD en Tunisie.



Après le lancement, la BERD organise un atelier de formation avec la Fédération nationale des TIC et GET IT Tunisie, le 7 février sur le thème : « La Démarche Commerciale à l’International ». L’événement rassemblera des intervenants du secteur TIC afin d’examiner des solutions concrètes en termes de pratiques exemplaires et de développement du marché des technologies de l’information.

Gerry Cahill, expert international des TIC auprès de la BERD, interviendra en tant que modérateur de l’atelier. Il présentera les programmes d’assistance technique de la BERD et en particulier le programme PACS et son rôle dans le développement du secteur privé tunisien. Il présentera également les nouvelles évolutions concernant les TIC sur le marché international et les meilleures pratiques susceptibles d’encourager la croissance et la pérennité du secteur des TIC en Tunisie.

Depuis que la BERD a engagé ses opérations en Tunisie en septembre 2012, elle a apporté un soutien technique à plus de 300 petites et moyennes entreprises tunisiennes, dont 50 entreprises du secteur des TIC.