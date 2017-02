Sup’Com lance le premier MOOC Maghrébin préparant à une certification internationale dans le domaine des TIC.

mar..07.02.17

A l’instar des grandes écoles d'Europe et d'Amérique du Nord, l'Ecole Supérieure des Communications de Tunis, SUP’COM, pionnière dans le domaine de la formation par les TIC, lance le premier MOOC/CLOM maghrébin « L'essentiel pour maîtriser Linux ».

Ce Cours en Ligne Ouvert et Massif (CLOM/MOOC), porté par Sup’Com, en collaboration avec la Faculté des Sciences et de Technologie de l’Université Hassan 1er de Settat (Maroc) est soutenu par le Bureau Maghreb de l’Agence universitaire de la Francophonie et développé dans le cadre de l’appel à candidatures lancé par l’IFIC.

Dans un contexte où la certification des compétences dans le domaine des TIC est très prisée dans le monde professionnel, ce MOOC permet à un public professionnel ou celui à la recherche de l'emploi de se préparer à la certification internationale « LPI Linux Essentials » favorisant ainsi leur insertion sur le marché de travail.

Le MOOC sera ouvert à l’international, et sera une très bonne initiative, pour promouvoir l’expertise et le savoir faire de nos établissements universitaires tunisiens en Afrique francophone.



Ce MOOC s’adresse ainsi à un large public souhaitant migrer vers Linux, à une population d'étudiants qui suit un cursus en relation avec l'informatique (Facultés, instituts et écoles d'ingénieurs) et encore à tout professionnel travaillant dans le domaine de l'informatique et désirant acquérir des compétences minimales permettant d’utiliser GNU/Linux pour le développement informatique. Son contenu guide ainsi toute personne intéressée par le domaine du libre (système d'exploitation et logiciels) et facilitant ainsi sa migration vers Gnu/Linux.

En suivant ce cours en ligne de 6 semaines, les apprenants pourront :

o Découvrir le monde des logiciels libres en maitrisant les commandes de base de GNU/Linux

o Valider leurs connaissances et obtenir une attestation de suivi avec succès attribuée par FUN et l’Université de Carthage

o Se préparer à un examen de certification reconnue à l'échelle internationale à savoir "LPI Linux Essentials"

o Accroître l'attractivité de leur profil et de leur CV grâce à une certification validant les compétences acquises en GNU/Linux et logiciels libres