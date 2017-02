Obroz et Ala Khatrek Tounsi, dévoilent les noms des associations qui ont communiqué le mieux sur leurs activités

mer..08.02.17

A la Maison de Culture de Ben Arous se déroulait aujourd’hui en début d’après-midi la remise des prix pour les trois associations qui avaient prouvé le plus d’originalité et de professionnalisme dans leurs vidéos de présentation de leurs activités, en présence des représentants du British Council, d’على خاطرك تونسي - Ala khatrek Tounsi, d’Obroz, de l’Agence Box et de l’équipe de Stratégies Conseil Tunis.



Ces trois associations ont été choisies suite à un vote fait par les internautes sur les différents réseaux sociaux d’على خاطرك تونسي - Ala khatrek Tounsi, initiative citoyenne née en juin 2016 et d’Obroz, programme de subvention et d’accompagnement des associations tunisiennes émergentes dans la réalisation de leurs projets, lancé en avril 2016 et financé par le British Council et ses partenaires, Jasmine Foundation et Jamaity.



Les trois associations lauréates :



1-Djerba Insolite (Fouiller pour trouver le patrimoine matériel et immatériel, le valoriser à travers la restauration, la promotion et la documentation)



2-Aide-moi à Apprendre (Améliorer le niveau éducatif et réduire le taux de l'abandon scolaire, principalement dans les régions défavorisées)



3-Association Tunisienne pour la Citoyenneté et le Volontariat (Intégrer les jeunes dans la vie civile et associative et les impliquer dans la prise de décision. Les former et développer leurs capacités. Promouvoir la culture du bénévolat et la citoyenneté)



Les trois associations gagnantes se verront remettre un trophée et pourront bénéficier d’un kit de communication composé de deux packs : le pack PR, composé d’une tournée dans les radios locales et nationales, offert par Stratégies Conseil Tunis et le pack Communication Digitale, comprenant la création du logo et de la charte graphique, offert par l’Agence Box.