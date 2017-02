Atelier en Content Marketing

jeu..09.02.17

Samedi 11 février 2016 de 13H-14H à l’Institut Supérieur de Commerce et de Comptabilité (ISSBC), le Social Media Club Tunisia (SMCT) vous propose un atelier gratuit sur le thème de « Content Marketing».



Cet atelier vous permet de développer des compétences spécifiques liées à l’analyse et à la rédaction de textes destinés au Web. À l’aide d’exercices pratiques, l’apprenant sera amené à expérimenter des techniques lui permettant de produire des textes de qualité, et ce, en tenant compte des différents enjeux liés au contexte de publication sur un site Web.



Cet atelier sera animé par des experts en communication digitale. Il est essentiellement destiné aux étudiants, chercheurs d’emploi ainsi qu’aux professionnels (photographes, community managers, etc.) désireux d’acquérir et de développer des compétences en matière de marketing digital.



Le Social Media Club Tunisia (SMCT) fait partie du Social Media Club (SMC) World Wide basé aux Etats Unis regroupant plus de 600 clubs autour du monde.

Fondé en 2013, le SMCT à l’objectif de réunir les internautes autour d’une communauté, pour assurer une communication ouverte axée sur les besoins de cette dernière, mais aussi pour répandre les bonnes pratiques en matière d’utilisation des réseaux sociaux.



Rendez-vous Samedi 11 février 2016 à 13h à l’ISSCB - Bizerte.

Venez nombreux !



Pour vous inscrire, nous vous invitons à remplir le formulaire d'inscription ci-dessous: https://goo.gl/forms/GlwXkocQULGYmSZS2



Événement Facebook: https://goo.gl/EmpJYD



#SMCTunisia #BizerteSMCafe