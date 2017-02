LA SIGNATURE ELECTRONIQUE AU SERVICE DE L'UNIVERSITE

ven..10.02.17

En exclusivité avec NGSign, TIME UNIVERSITE sera la 1ère université privée en Tunisie qui déploiera la digitalisation de ses documents officiels.

TIME Université digitalisera le processus de validation de stage, à partir de l’année universitaire 2017/2018, grâce à la plateforme de signature électronique NGSign.

En effet, La validation de stage est un document indispensable qui permet de prouver et valider l’expérience professionnelle de l’étudiant au sein de l’organisme d’accueil.

A TIME Université, notamment, dans chaque établissement universitaire, ce document nécessite la signature de trois parties à savoir ; l’encadrant universitaire, l’encadrant professionnel et l’administration de l’organisme d’accueil. La procédure est souvent longue et fastidieuse pour l’étudiant, et sans ces signatures, l’étudiant ne peut valider son stage.

Avec le processus classique de validation de stage, tous les avantages de « digitalisation de document » ne seront pas exploités, et surtout l'impression de ce document lui fait perdre sa valeur juridique et ne sera plus sécurisé.

Désormais, Avec la plateforme de signature électronique NGSign cette procédure sera réduite en 3 étapes simples et rapides :

•Remplissage du formulaire de validation de stage en ligne

•Invitation des signataires via email

•Signature

La signature électronique (digitalisation) permettra la validation du stage qui pourra être signée et envoyée au service EPS-ENTREPRISES de TIME Université en un temps record !

TIME Université et NGSign espèrent que ce partenariat s’inscrit dans la volonté de moderniser les établissements universitaires aura un réel impact sur le développement du secteur de l'Enseignement Supérieur.