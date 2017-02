Orange Innovation Day for Business : Faites de votre entreprise une Entreprise 3.0

En présence de Mrs Marouan Mabrouk Président d’Orange Tunisie, Didier Charvet –DG- Hatem Masmoudi –DGA- et Mme Asma Ennaifer-Directrice des Relations Extérieures RSE et Innovation- l’Opérateur Orange a organisé la première grande rencontre d’innovation B2B en Tunisie « Orange Innovation Day for Business » le jeudi 9 février au palais des congrès de Tunis.

Ce début d’année 2017 a ainsi été marqué par un évènement Business unique en son genre sous la thématique : Faites de votre entreprise une Entreprise 3.0, c’est la première grande rencontre d’innovations pour le marché des entreprises organisée par Orange Tunisie.



L’agenda :



Notre marché est-il prêt pour l’ère IOT ?

Chékib Gharbi

CEO à CITC-EuraRFID, Centre d'Innovation des Technologies sans Contact



Pourquoi la transformation digitale ?

Arnauld Blondet

Directeur de L’innovation au Technocentre Orange



Quel IT pour l’entreprise 3.0 ?

Philippe Laplane

CEO de Orange Cloud for Business



Les nouvelles tendances sociétales et technologiques des clients et des salariés, exigent des entreprises l’adaptation de leurs organisations et de leurs systèmes d’information. Cela se traduit par une transformation de l’IT des entreprises qui doit être menée sur 3 niveaux : les infras (vers le cloud), les services (vers le SaaS) et l’espace de travail (vers la virtualisation). Quels challenges doivent relever les entreprises pour réussir cette transformation ?



Ces dernières années, nous sommes assistés dans notre quotidien par des objets connectés qui nous simplifient la vie (montre connectée, brosse à dent connectée, voiture connectée, etc). Ces objets sont en train de se démultiplier et de se démocratiser, en devenant essentiels pour nous. Nous aurons alors besoin de collecter les informations qui en proviennent, de les analyser et de les exploiter. A travers des cas d’application concrets, nous pouvons nous rendre compte du rôle que peut jouer ce nouveau secteur dans la vie de nos entreprises, à la fois dans leur business model, leur organisation et leur process.

Orange Innovation Day for Business est une rencontre avec des interventions et des démonstrations aussi surprenantes qu’enrichissantes :



- Unified communications :

Une solution de téléphonie fixe complète, évolutive et hautement disponible avec une autonomie de gestion au quotidien.

Une large gamme de services avancés est proposée pour augmenter la joignabilité des collaborateurs et améliorer l’image de l’entreprise. (Softphone, salle de conférence, visio conférence, chat…)



- E-Health Care : Les nouvelles technologies associées à l’humain permettent d’assurer un suivi médical à distance de manière sécurisé, et améliorent le confort du patient une fois rentré à son domicile après une hospitalisation

- Smart Metering : La solution Orange Smart Metering est une plateforme qui aide les entreprises à déployer des technologies de comptage intelligentes afin de collecter les données des compteurs intelligents et de gérer leur cycle de vie (installation, configuration, alarme & évènement, etc.)

- Fleet management : Les fonctionnalités du fleet management, réduire les coûts d’entretien du véhicule, renforcer la sécurité des passagers (exemple domaine de Tourisme), améliorer l’expérience de conduite, générer des rapports de conduite, optimiser les déplacements, garantir une qualité des produits et respecter la chaine de froid, bénéficier d’un Dashboard enrichi

- Cloud & IT services

Cloud Orange Business

- Déploiement IaaS : Déployer une machine virtuelle dans une infrastructure Cloud en se basant sur un template

- Web Sites : Déployer un site Web en quelques minutes et le mettre en ligne

- Hadoop as a Service : Déployer votre infrastructure Hadoop dans le Cloud

Solution de Disaster Recovery

- Deux sites clients: un site principal et un site de secours. Un witness pour le monitoring et l’arbitrage en temps réel de l’état des deux sites en cas de sinistre

Solution de monitoring avancée pour IT services (exemple de SAAS)

- Monitoring de la performance en temps réel/ et à travers des seuils d’alertes

- Gestion et suivi des SLA de bout en bout

- Suivi de gestion des Configurations et de la protection des données

- Capacity planning