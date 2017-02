Samsung Tunisie inaugure son premier Engineering Lab régional à Sousse

lun..13.02.17

Samsung Tunisie débute l’année 2017 avec espoir et optimisme et inaugure son premier Engineering Lab régional à Sousse et son quatrième Lab en Tunisie.



Avec la ferme intention de contribuer à l’amélioration de la vie de tous, Samsung Tunisie s’est allié cette année à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse pour la réalisation de ce dernier Lab. Concrétisant de ce fait un nouveau pas dans la proximité avec les jeunes leaders de demain, la filiale tunisienne souhaite par cette nouvelle étape réaffirmer sa volonté de soutenir ceux qui travaillent à faire la différence et à ouvrir le champ du possible dans leur quotidien.



Sousse : une perle de jeunes talents :

Quatre ans après l’inauguration du premier Samsung Lab à l’école Esprit et riche de son expérience accumulée avec les écoles de l’INSAT et de la Sup’Com, la filiale Tunisienne de la firme sud-coréenne a désiré ouvrir les horizons et offrir les mêmes possibilités de soutien et d’encadrement aux tunisiens où qu’ils se trouvent.



Face à l’effervescence et au dynamisme de l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Sousse, et compte tenu de la richesse des profils qui y sont inscrits du fait de la situation centrale de la ville en Tunisie, le choix de l’ENISO comme première destination régionale de Samsung s’est établi avec évidence.



S’inscrivant dans le cadre du programme Hope For Youth, cette initiative se veut perpétrer les principes des activités citoyennes de Samsung à savoir : doter les jeunes de la technologie et du soutien nécessaires à la valorisation de leurs talents pour contribuer à construire un monde meilleur.



« L’objectif de Samsung est toujours le même, nous tentons d’influer sur les questions les plus importantes de la communauté locales, à savoir l’entrepreneuriat et le chômage des jeunes diplômés et donc l’économie.» déclare M Ho Lim, directeur général Samsung Tunisie.



Avec les Samsung Lab : Engineering Institute, Samsung vise à apporter le support nécessaire aux étudiants de l’ENISO à travers l’expérience des employés de Samsung, la technologie requise de sorte à ce qu’ils puissent révéler leurs talents et renforcer leurs capacités professionnelles.



Hope for Youth, le programme de Samsung destiné aux jeunes

Existant dans plusieurs pays, le programme ‘‘Samsung Academy’’ est une initiative fondée sur l’idée de l’innovation au service du développement des étudiants dans les domaines des nouvelles technologies.

L’intervention de Samsung consiste à soutenir des jeunes étudiants en ingénierie en créant un environnement spécifique adapté à la situation. Cette approche vise à donner l’opportunité aux étudiants du secteur de découvrir et valoriser leurs talents en les renforçant professionnellement au sein d’un secteur clé en plein essor.



Se basant sur le système éducatif public tunisien reconnu pour sa solidité, Samsung a choisi d’agir au plus près des étudiants et de leurs fournir un espace où ils pourraient échanger, découvrir et compléter leurs cursus universitaires par des expériences inédites.

Ces Academy permettront à tout étudiant de se retrouver dans un espace étudié et créé spécifiquement pour faciliter le processus de développement d’applications ou de programmes.

En effet, grâce, au matériel disponible (téléviseurs, tablettes et smartphones), ainsi qu’à l’espace fourni, les ingénieurs pourront laisser libre court à leurs créativités pour développer les futures idées révolutionnaires ou les start-up de demain.





La ‘’Samsung Academy’’

La ‘’Samsung Academy’’ présente à l'école Esprit, la Sup’com Pôle technologique el Ghazela, l’INSAT, et désormais l’ENISO Sousse, appuyant la volonté de Samsung d’accompagner le pays dans ses grands projets d’avenir.



Connue pour être l’un des pays qui s’intéresse le plus au développement de la technologie, la Tunisie, démontre en effet sans cesse un intérêt qui confère à cette discipline un rôle prééminent dans le développement économique du pays et dans son statut mondial. Ceci se traduit d’ailleurs par le besoin en compétences d'ingénierie qui n’a jamais été aussi important, ainsi qu’à l’intérêt exponentiel des étudiants envers ce secteur plus que compétitif.

Appuyés par le programme ‘‘Samsung Academy’’, les étudiants issus de ces institutions pourront être mieux armés pour remplir leurs obligations professionnelles dans les domaines de l’ingénierie et les hautes technologies, et même pour s’élancer dans le monde de l’entrepreneuriat développant ainsi leurs propres projets d’entreprises.



À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et façonne le futur avec des idées et des technologies innovantes qui redéfinissent le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, des caméras, de l’électroménager, des imprimantes, des services médicaux, des réseaux et des semi-conducteurs. Nos initiatives, entre autres sur la plateforme « Smart Things », font de nous l’un des précurseurs de l’Internet. Nous employons 319,000 personnes dans 84 pays avec des ventes annuelles de 196 milliards de dollars. Pour en savoir plus, pour les dernières actualités ainsi que le matériel de presse, veuillez visiter Samsung Newsroom à l’adresse suivante news.samsung.com.