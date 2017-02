La Délégation Tunisienne de l’ANC annonce son programme d’actions pour l’année 2017 en privilégiant la presse tunisienne

sam..11.02.17

C’est dans son restaurant, Le Baroque, que le Président de la Délégation Tunisienne de l’Académie Nationale de Cuisine (ANC), et Délégué International, Chef Mounir AREM avait convié toute la presse tunisienne pour assister à l’intronisation de six nouveaux membres et pour présenter les différentes actions qui jalonneront l’année 2017.



Chef Mounir Arem insistait sur le rôle que compte jouer l’ANC dans la mise en valeur des métiers de bouche et du patrimoine gastronomique, grâce à l’implication directe des journalistes, soucieux de mettre en avant l’art culinaire tunisien.



L’ouverture de la Délégation Tunisienne coïncide avec de grandes victoires des chefs tunisiens



Rappelons que l’Académie Nationale de Cuisine a pour vocation de promouvoir, préserver, enseigner et assurer la diffusion des valeurs de la cuisine dans la plus pure tradition de l’art culinaire et des arts de la table, en France et à l’étranger via ses délégations.



L’aventure tunisienne commença en 2015 avec la désignation du Chef Mounir Arem en qualité de Délégué International. Ce fut aussi l’année où Chef Ali Dey Daly obtint le Premier Prix du Plat Imposé lors de la Grande Finale Toque d’Or. En 2016, le bureau de la Délégation Tunisienne était créé à un moment où la Tunisie était remarquée par les média internationaux et les professionnels, lorsque Chef Chiraz Triki Elghoul remportait le Premier Prix de la Pièce Artistique (sucre) et Chef Bilel Ouechtati obtenait le Deuxième Prix de l’épreuve du Plat Imposé.



Enfin, n’oublions pas que l’Académie Nationale de Cuisine s’intéresse également à la littérature gastronomique et récompense, chaque année, les maisons d’édition et les auteurs des meilleurs livres de recettes, supports académiques de formation, récits de voyages gastronomiques… dans le cadre du Grand Prix de Littérature Culinaire.



Six nouveaux membres rejoignent la Délégation Tunisienne de l’ANC



Erich ALAUZEN, Directeur Fondateur du Cabinet de Relations Presse, Stratégies Conseil Tunis, était intronisé, en premier, en qualité de Délégué Culturel et Communication. Chef Mounir Arem rappelait l’amour que porte Erich à la Tunisie depuis plus d’un quart de siècle et les succès médiatiques des actions que son cabinet avait menées bénévolement pour le Bocuse d’Or et la Coupe du Monde de la Pâtisserie…



Cinq autres sommités de la gastronomie tunisienne étaient également intronisées : Chef Rafik TLATLI, Président de l’Association Tunisienne des Professionnels de l’Art Culinaire (ATPAC), Ezzedine CHAIEB, Président « Bailli » International Tunisie de la Chaîne Mondiale des Rôtisseurs, Chef Abderrazek KADECHI, Chef des Toques Blanches en Tunisie, Chef Helmi GAHBICHE, Président de l’Association Gastronomie pour Tous.



Chef Mohamed BOUJELBENE et Chef Ezzedine SARRAJ étaient également intronisés en reconnaissance de leurs contributions et de leurs formidables apports à l’évolution de plusieurs générations dans le monde de la cuisine tunisienne.



Une année 2017 bien remplie pour la Délégation Tunisienne de l’ANC



Les actions prévues pour l’année 2017 sont nombreuses et se conjuguent sous un vecteur commun : mettre en valeur les jeunes talents de la cuisine et de la pâtisserie et les hisser à des niveaux de récompenses internationales qui boosteront à la fois leurs carrières et la Tunisie.



o Concours Toque d’Or Cuisine

o Concours Toque d’Or Pâtisserie

o Concours Jeunes Talents Raymond Vaudard

o Grand Prix de Littérature Culinaire



« Chacune de ces actions fera l’objet de concours préliminaires en Tunisie auxquels la presse tunisienne sera toujours invitée. Les candidats tunisiens sélectionnés partiront en France et se mesureront à d’autres jeunes ayant les mêmes aspirations. » précisait Chef Mounir Arem.