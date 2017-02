Le circuit Cheikh Tijani

sam..11.02.17

Ultime étape des caravanes de journalistes et de photographes, pour la découverte des monuments et sites archéologiques de Sfax





La série de caravanes médiatiques et de caravanes de photographes, organisées par le comité exécutif de Sfax Capitale de la Culture Arabe 2016, dans le but de faire connaître les différents circuits, lieux de visite rituelle, monuments historiques et sites archéologiques dont regorge le gouvernorat de Sfax, connaîtra son apothéose lors de la visite du dernier circuit ce dimanche 12 février 2017. En effet, trois caravanes précédentes ont été organisées en direction de Bararus et Botria-Acholla, le dimanche 22 janvier 2017, des Iles Kerkennah, le dimanche 29 janvier 2017 et de Younga, le dimanche 05 février courant.

Objectif : mettre en valeur la richesse du patrimoine matériel et immatériel de la région ainsi que son histoire glorieuse, plusieurs fois millénaire.



La visite du circuit CheikhTijani se définit également pour objectif de dévoiler les trésors du patrimoine que recèle la Capitale du Sud qui est en passe de préparer ses dossiers techniques et scientifiques en vue de faire inscrire sa Médina sur la liste définitive du patrimoine mondial de l'humanité, sachant que la ville arabe recèle des monuments qui remontent à la période aghlabide dont notamment ses remparts fièrement dressés depuis 11 siècles, ses portes qui s'ouvrent sur les quatre points cardinaux et surtout ses mosquées et minarets, particulièrement la Grande Mosquée, qui occupe une place centrale au cœur de la médina. Celle-ci compte aussi des musées, des maisons de culture, des souks et des boutiques d'artisans qui perpétuent un savoir-faire ancestral remontant à la nuit des temps.

La visite de la ville permet aussi de découvrir les projets culturels initiés par la manifestation Sfax Capitale de la Culture Arabe 2016 parmi lesquels figure le Centre culturel scolaire, le Palais de la photo, le Diwan de la poésie à Sfax, la Maison des associations culturelles ainsi que Beit El Hikma.



Pour rappel, le concours de photographie sera couronné le 18 février courant par une cérémonie de distribution de prix aux lauréats. Quant aux photos primées, elles seront publiées sur le livre blanc ainsi que sur le catalogue qui seront édités par le bureau exécutif de la manifestation Sfax Capitale de la Culture Arabe 2016.



C’est dans son restaurant, Le Baroque, que le Président de la Délégation Tunisienne de l’Académie Nationale de Cuisine (ANC), et Délégué International, Chef Mounir AREM avait convié toute la presse tunisienne pour assister à l’intronisation de six nouveaux membres et pour présenter les différentes actions qui jalonneront l’année 2017.



Chef Mounir Arem insistait sur le rôle que compte jouer l’ANC dans la mise en valeur des métiers de bouche et du patrimoine gastronomique, grâce à l’implication directe des journalistes, soucieux de mettre en avant l’art culinaire tunisien.



L’ouverture de la Délégation Tunisienne coïncide avec de grandes victoires des chefs tunisiens



Rappelons que l’Académie Nationale de Cuisine a pour vocation de promouvoir, préserver, enseigner et assurer la diffusion des valeurs de la cuisine dans la plus pure tradition de l’art culinaire et des arts de la table, en France et à l’étranger via ses délégations.



L’aventure tunisienne commença en 2015 avec la désignation du Chef Mounir Arem en qualité de Délégué International. Ce fut aussi l’année où Chef Ali Dey Daly obtint le Premier Prix du Plat Imposé lors de la Grande Finale Toque d’Or. En 2016, le bureau de la Délégation Tunisienne était créé à un moment où la Tunisie était remarquée par les média internationaux et les professionnels, lorsque Chef Chiraz Triki Elghoul remportait le Premier Prix de la Pièce Artistique (sucre) et Chef Bilel Ouechtati obtenait le Deuxième Prix de l’épreuve du Plat Imposé.



Enfin, n’oublions pas que l’Académie Nationale de Cuisine s’intéresse également à la littérature gastronomique et récompense, chaque année, les maisons d’édition et les auteurs des meilleurs livres de recettes, supports académiques de formation, récits de voyages gastronomiques… dans le cadre du Grand Prix de Littérature Culinaire.



Six nouveaux membres rejoignent la Délégation Tunisienne de l’ANC



Erich ALAUZEN, Directeur Fondateur du Cabinet de Relations Presse, Stratégies Conseil Tunis, était intronisé, en premier, en qualité de Délégué Culturel et Communication. Chef Mounir Arem rappelait l’amour que porte Erich à la Tunisie depuis plus d’un quart de siècle et les succès médiatiques des actions que son cabinet avait menées bénévolement pour le Bocuse d’Or et la Coupe du Monde de la Pâtisserie…



Cinq autres sommités de la gastronomie tunisienne étaient également intronisées : Chef Rafik TLATLI, Président de l’Association Tunisienne des Professionnels de l’Art Culinaire (ATPAC), Ezzedine CHAIEB, Président « Bailli » International Tunisie de la Chaîne Mondiale des Rôtisseurs, Chef Abderrazek KADECHI, Chef des Toques Blanches en Tunisie, Chef Helmi GAHBICHE, Président de l’Association Gastronomie pour Tous.



Chef Mohamed BOUJELBENE et Chef Ezzedine SARRAJ étaient également intronisés en reconnaissance de leurs contributions et de leurs formidables apports à l’évolution de plusieurs générations dans le monde de la cuisine tunisienne.



Une année 2017 bien remplie pour la Délégation Tunisienne de l’ANC



Les actions prévues pour l’année 2017 sont nombreuses et se conjuguent sous un vecteur commun : mettre en valeur les jeunes talents de la cuisine et de la pâtisserie et les hisser à des niveaux de récompenses internationales qui boosteront à la fois leurs carrières et la Tunisie.



o Concours Toque d’Or Cuisine

o Concours Toque d’Or Pâtisserie

o Concours Jeunes Talents Raymond Vaudard

o Grand Prix de Littérature Culinaire



« Chacune de ces actions fera l’objet de concours préliminaires en Tunisie auxquels la presse tunisienne sera toujours invitée. Les candidats tunisiens sélectionnés partiront en France et se mesureront à d’autres jeunes ayant les mêmes aspirations. » précisait Chef Mounir Arem.



Les journalistes invités à rejoindre la Délégation Tunisienne de l’ANC



Zouhaier Sammoud, Secrétaire Général, invitait les média présents à rejoindre l’ANC en qualité de membres de soutien. Une distinction qui leur permet de couvrir en priorité toute manifestation ou concours organisé par l’ANC, partout dans le monde, et de participer au Grand Prix de Littérature Culinaire en France.



Ce membership leur confère également des conditions privilégiées pour participer aux formations en critique culinaire ou en chronique gastronomique que l’ANC veut développer chez les média tunisiens.



« Il est important pour l’ANC de développer chez nos amis journalistes de réels talents de critiques culinaires qui manquent en Tunisie… La formation que nous avons mise en place leur permettra d’acquérir toute l’expertise pour de telles missions et d’enrichir leurs contenus rédactionnels par des analyses fiables et indépendantes, utiles au public tunisien. » concluait Zouhaier Sammoud.