Senior Interim, passerelle entre l’expérience, l’ambition et la réussite

mer..15.02.17

Concept novateur et révolutionnaire, Senior Interim se positionne comme la passerelle entre l’expérience, l’ambition et la réussite. Résolument tournée vers l’employabilité des Seniors, la nouvelle entreprise porte dans son ADN la reconversion professionnelle des Seniors et le service aux Entreprises en quête d’expertise managériale, de technicité et de background décisionnel pour plus de performances et de leadership.

Dans un monde de plus en plus connecté et des jeunes de plus en plus portés vers les nouvelles technologies, les Entreprises ont un réel besoin d’encadrement par des Seniors qui les guideront vers les nouveaux défis.

La vie commence à 50 ans ! Tel est le leitmotiv de Senior Interim qui se positionne comme alternative, comme chance et surtout comme vitrine pour ces cadres moyens, ces cadres supérieurs, ces techniciens, ces enseignants, ces ingénieurs, etc… pour exposer leurs compétences, leur dynamisme et leur savoir-faire à des entreprises qui aspirent à la pérennité et à l’excellence dans un marché de plus en plus concurrentiel.

L’ingéniosité a un prénom : Senior et l’espoir a un nom : Intérim. Et c’est cette savoureuse combinaison entre l’expérience, l’ambition et le dynamisme qui va faire de Senior Interim le portail privilégié de la 2ème chance pour ces Tunisiens pleins d’entrain pour servir, se rendre utiles et prodiguer leurs valeureux conseils aux entreprises.

Solidement installée à Tunis, à Sfax et bientôt dans d’autres villes, Senior Interim va faire de sa plateforme une véritable vitrine pour ces quinquagénaires pour qu’ils puissent exposer leurs CV aux entreprises. C’est un moyen de communication et de visibilité d’une extrême efficacité pour que les entreprises désireuses d’encadrer leurs jeunes puissent trouver les profils recherchés et les compétences voulues.

Senior Interim est une plateforme trans-générationnelle, intemporelle, pluridisciplinaire et internationale qui fait de la compétence, du savoir-faire, de la maturité du savoir-diriger un socle insubmersible à l’épreuve de l’âge, du temps et des frontières avec des missions dans les petites, moyennes et grandes entreprises, en Tunisie et dans tous les autres pays du monde.