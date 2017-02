Tunisie Telecom signe le 1er contrat d’abonnement au service « El Fatoora » de Tunisie TradeNet

ven..17.02.17

Messieurs Nizar Bouguila, PDG de Tunisie Telecom et Mustapha Mezghani, PDG de Tunisie TradeNet, ont procédé le jeudi 16 février 2017 à la signature du 1er contrat d’abonnement au service El Fatoora de Tunisie TradeNet.



La facture électronique et le service « El Fatoora » permettent aux entreprises d’émettre, d’enregistrer et de conserver leurs factures dans un environnement hautement disponible et sécurisé et les dispensent d’archiver les factures en format papier durant les délais légaux ainsi que d’y apposer des cachets humides et des signatures manuscrites.



M. Nizar Bouguila, PDG de Tunisie Telecom a annoncé à cette occasion « Tunisie Telecom qui œuvre de plain-pied à réussir sa transformation digitale, devient aujourd’hui le 1er adhérant au service « El Fatoora » développé par Tunisie TradeNet. Nous nous réjouissions de cet important partenariat qui nous aidera d’une part à satisfaire davantage notre chère clientèle et à confirmer notre leadership d’autre part ».



En effet , Au-delà de l’obligation légale d’établir des factures électroniques au profit de l’Etat, des collectivités publiques et locales et des entreprises publiques, Tunisie Telecom a fait le choix de la facture électronique dans un cadre stratégique de dématérialisation visant à faciliter et à accélérer l’acheminement des factures et leur traitement par ses clients.



De son côté, le PDG de Tunisie TradeNet a déclaré à cette occasion « je présente mes félicitations à Tunisie Telecom pour l’adoption de la facture électronique ; non pas parce que TTN est partie prenante, mais parce que l’adoption de la facture électronique par une entreprise dénote, de la part de cette entreprise, d’une vision stratégique qui fait du digital un vecteur de développement clé ». « Cette transformation digitale dans la gestion des entreprises augure une nouvelle ère de digitalisation pour la Tunisie lui permettant de suivre les mutations en marche à l’échelle internationale » a poursuivi M. Mezghani.



Pour rappel, ce projet longuement demandé par les entreprises du fait de ses multiples atouts, a été initiée par Tunisie TradeNet, acteur principal de la dématérialisation en Tunisie, et introduite dans la loi des finances 2016 (article 22) et le décret d’application 2016-1066 qui lui ont conféré une valeur juridique et fiscale.



Tunisie TradeNet, organisme autorisé pour la gestion du système automatisé de traitement des factures électroniques en Tunisie, entame une diversification de ses services dépassant le cadre du commerce extérieur et du transport, renforçant ainsi son rôle en tant qu'organisme d'appui à la dématérialisation des procédures et des documents et la plaçant en tant qu'acteur clé de l'économie numérique en Tunisie.



La cérémonie de la signature de ce contrat s’est déroulée au siège de Tunisie Telecom ; en présence des responsables des deux partenaires et d’un parterre de journalistes.