La Banque de l’Habitat inaugure sa première agence « Concept Store » au Lac II

lun..27.02.17

Pour la première fois en Tunisie, la Banque de l’Habitat inaugure sa première agence « concept Store » au Lac II. Il s’agit d’une agence à la pointe de l’innovation et de la technologie. L’inauguration officielle de cette agence a coïncidée avec la signature de la convention de prêt avec la Banque Africaine de Développement (BAD).



« L’enjeu de la BH est de proposer une nouvelle approche dans la relation bancaire, c’est pourquoi nous lançons aujourd’hui notre première agence « concept store », a déclaré le Directeur Général de la BH, M. Ahmed Rjiba. « Avec cette inauguration, la banque consolide sa présence à la région nord de Tunis, et nos clients auront la possibilité de tester l'utilisation des nouvelles technologies dans une ambiance plus chaleureuse et plus proactive», a-t-il ajouté.



Deux automates multifonctions

La BH met à disposition deux automates multifonctions placés à l’entrée de l’agence et accessibles 24/7. Ces automates assurent en outre les fonctions classiques d’un DAB ; les opérations de change, le versement en espèces automatique de bout en bout sur le compte d’une carte bancaire, le versement espèces sur un compte BH, la notification par SMS du bénéficiaire du versement que son compte a été ou va être alimenté de la somme recueillie par la machine en sa faveur, le versement de Sommes plafonnées à 5000 DT par versement, etc.



Aussi, la banque met à la disposition de ses clients des tablettes afin de consulter les nouveaux produits et services de la banque et permettent de faire des simulations de crédits ou de remplir les formulaires d’entrée en relation d’affaires, de remise de chèque, de demande de prêt ou autre service. Ces tablettes sont placées dans des bornes et connectées à une imprimante.



Le "Concept Store" de la BH bénéficie d’un emplacement stratégique doté d’un grand potentiel de développement économique, favorisant la transparence et la fonctionnalité. La banque met également à la disposition de ses clients venant de l’intérieur du pays et ayant des RDV d’affaires sur Tunis, des espaces de rencontre, chose qui facilitera les échanges de la clientèle et concrétisera la volonté de la banque d’être davantage proche de ses clients.



« Nous sommes désormais plus proches de nos clients, qui aspirent aujourd’hui, à une meilleure proximité, à une écoute active et à plus de disponibilité, dans un cadre convivial, avec une expérience affective et humaine tout en ayant le choix entre accompagnement et autonomie via l’utilisation des technologies innovantes. Et c’est bien tout ce que la BH cherche à accomplir », a précisé M. Rjiba.