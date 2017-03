Journée de célébration du 15ème anniversaire de l’UVT

sam..25.02.17

Sous le patronage de Monsieur le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’Université Virtuelle de Tunis organise une journée de célébration du 15ème anniversaire de sa création, et ce le 7 mars 2017 au local de la bibliothèque nationale.

Par cet évènement, l’UVT vise à mieux démontrer son image d’une université particulière et innovante, comme elle profite de l’occasion pour enrichir l’environnement de la recherche scientifique et pédagogique par une conférence sous le thème « L’enseignement à distance, une perspective de créativité » qui sera assurée par Mr. Alain Jaillet, de l’université de Cergy-Pontoise.

Depuis sa création, l’UVT a joué un rôle prépondérant dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur. En effet, et tout le long de ces quinze dernières années, l’UVT a bien pu réussir la modernisation de l’infrastructure technologique universitaire, la formation des enseignants, des formateurs et du personnel technique, la production de supports de formation, en plus de l’assurance de l’enseignement à distance.

Au fait, et comme le nom l’indique, l’UVT est une Université Tunisienne à part entière, elle assure la tutelle d’un établissement universitaire, à savoir l’ISEFC Institut Supérieur de l'Éducation et de la Formation Continue, comme elle présente aussi la particularité d’être une structure à dispositif intégré se voulant au service de toutes les autres universités. Première institution d’enseignement et de formation hybride via internet, il s’agit d’une université unique née pour s’accommoder avec l’ère des nouvelles technologies de l’information et de la communication. En effet, l’UVT se donne une double mission, pédagogique et technique.

Ainsi, et sur le plan pédagogique, l’UVT offre :

- Une formation non présentielle intégrée destinée aux étudiants de l’ensemble des universités tunisiennes,

- Une formation non présentielle intégrale diplômante ou certifiante ciblant un public intéressé par la formation continue et l’apprentissage tout au long de la vie,

- La production de contenus pédagogiques numériques et innovés,

- La formation des professeurs, des formateurs, des techniciens et des gestionnaires.

Par ailleurs et sur le plan technique, l’UVT assure :

- L’hébergement du contenu pédagogique numérique nécessaire pour l’enseignement non présentiel ;

- La gestion des plateformes et des applications de formation non présentielle ;

- La supervision du travail des centres d’enseignement à distance et des centres de visioconférences ainsi que des laboratoires de production numérique installés dans toutes les universités ;

- La fourniture de différents services dans le domaine de la formation non présentielle.

En plus, et toujours en se positionnant comme une université innovante, l’UVT s’est fixée depuis 2012 l’objectif d’appliquer les exigences des normes de management qualité et a toujours cherché à consolider et améliorer la qualité de sa gestion en interne. C’est dans ce sens, et dans le soucis de l’autonomie de gestion pour une meilleure performance, que l’UVT est devenue depuis le 1er janvier 2016, la seule et première université publique autonome en Tunisie de par son nouveau statut d’Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST).

Aujourd’hui, quinze ans après la création de l’UVT, nul ne peut nier que l’enseignement à distance pourrait être un très bon choix stratégique pour notre système d’enseignement dans l’avenir.