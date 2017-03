Un franc succes pour l'application GIFEK spéciale St-Valentin

lun..27.02.17

A l’occasion d’une cérémonie de remise des prix, LG Tunisie accueille les sept gagnants du concours de création de Gifs

Dans le cadre de son concours Spéciale St-Valentin, LG Tunisie a eu le plaisir d’accueillir dans ses bureaux, ce vendredi 24 février 2017, les sept participants qui ont été désignés comme étant les grands gagnants de cette nouvelle édition du concours de Gifs LG.

Gifek, l’application de création de gifs animés à travers laquelle ce concours a été initié, a connu, cette année encore, un grand succès auprès de ses fervents utilisateurs, fans de la page Facebook LG Tunisie.

Soucieuse d’offrir une expérience utilisateur agréable et simplifiée, LG a su concevoir une application accessible à tous et facile à utiliser. En effet, il suffit de s’inscrire, puis de déposer une série de photos pour entamer la création de son image animée, qui est par la suite envoyée pour validation auprès d’un administrateur qui juge de sa conformité pour sa mise en ligne.

Afin de féliciter les sept gagnants de cette compétition, qui s’est déroulée du 1er au 13 février 2017, l’équipe de LG en Tunisie a organisé une cérémonie de remise des prix, lors de laquelle chaque gagnant s’est vu remettre un produit de la marque LG.

A ce titre, les cinq gagnants sélectionnés par LG, en l’occurrence Souad Nefzi, Hedia Ben Naji, Abir Znani, Echraf Lem et Mouna Naser, ont remporté de prestigieux produits, à savoir une TV LED 49’’, deux TV LED 43’’, un lave-linge et un réfrigérateur. Et comme le choix des gagnants n’est jamais une tâche facile, LG a opté pour un tirage au sort afin de déterminer le nom des deux autres gagnants. Ainsi Emna Ghorbel et Haïfa Hawari ont, quant à elles, été les heureuses gagnantes d’un lave-linge et d’une TV LED 43’’.

A cette occasion, M. SY Lee, Directeur Général de LG Tunisie, s’est dit ravi du succès de cette opération et a déclaré : « A travers leurs créations plus originales les unes que les autres, les nombreux participants ont réellement démontré que « The Life’s good » (Traduit : La vie est belle), constitue un véritable esprit dans lequel la marque LG se positionne »

Et d’ajouter : « La persévérance gagne le succès, cette application est justement la preuve de cette réussite et nous continuerons à lancer des concours à travers Gifek, et ce, dans le but de satisfaire au mieux les attentes de nos fans, car notre politique consiste à toujours offrir le meilleur ».