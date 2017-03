Une nouvelle ère s’ouvre pour les smartphones Nokia

mar..28.02.17

HMD Global, nouveau titulaire des droits de licence de la marque de téléphones Nokia, annonce une nouvelle génération de smartphones Nokia, avec une nouvelle signature tant au niveau du design, de la qualité et de l’expérience utilisateur. La nouvelle gamme très attendue comporte trois nouveaux modèles de smartphones : le Nokia 6, qui conjugue performance et divertissement immersif dans un modèle extrêmement robuste au design premium ; le Nokia 5, un smartphone élégant qui tient parfaitement en main ; et le Nokia 3, modèle très abordable offrant le meilleur rapport qualité-prix. Tous ces smartphones Nokia tournent sous Android™ Nougat et offrent une expérience moderne, actuelle et sécurisée, et seront tous dotées de Google Assistant. Un classique revient également : l’emblématique Nokia 3310, au design revisité pour plus de modernité.



Cette gamme de produits reflète la conviction de la marque que chaque consommateur devrait pouvoir s’offrir un smartphone de qualité premium en dehors des modèles haut de gamme les plus chers. Cette vision se double d’une philosophie du soin porté au design avec la volonté d’améliorer l’expérience à tous les égards. Ainsi, chaque composant technique est soigneusement sélectionné et intégré au design pour offrir le maximum d’avantages aux consommateurs au quotidien. Reprenant les codes de qualité, simplicité et fiabilité qui font depuis toujours la réputation de la marque Nokia, cette nouvelle gamme séduira une nouvelle génération de fans.



En prenant parti de s’appuyer sur Android, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience simple, conviviale et sans problème. Mettant en avant les derniers services de Google, ainsi que des mises à jour de sécurité mensuelles, les smartphones Nokia offrent une vraie garantie en termes de sécurité. Les nouveaux smartphones Nokia offre l’innovation la plus récente de Google, Google Assistant, améliorant encore plus l’expérience Android. Nos équipes ont travaillé ensemble pour assurer l’intégration de Google Assistant, permettant une utilisation plus facile de Google Assistant sur les smartphones Nokia.



Le célèbre jeu Snake sera également présent au plus grand plaisir des fans avec une version jouable sur Messenger, prenant ainsi part à l’expérience multiplateforme de Instant Games de Facebook qui permettra de jouer à plusieurs, avec son groupe d’amis.



Voici dans le détail les modèles de smartphones Android de Nokia dévoilés au Mobile World Congress :



Nokia 6, commercialisé à l’international : combinant des qualités techniques supérieures et un design inédit avec un son immersif et un écran full HD de 5.5” aux couleurs vives, le Nokia 6 offre une expérience résolument premium. L’appareil est réalisé en un seul bloc d’aluminium série 6000. L’amplification audio par deux haut-parleurs restitue des basses plus intenses avec une clarté incomparable, tandis que la technologie Dolby Atmos® fait vivre une expérience de jeu très convaincante. Disponible en quatre couleurs, noir mat, argent, bleu nuit et cuivré, le Nokia 6 sera distribué à l’international au prix moyen de 229 euros.



Edition limitée Nokia 6 Arte Black : cette édition spéciale, avec une capacité de stockage de 64 Go et 4 Go de RAM, réunit le meilleur des fonctionnalités de la gamme Nokia 6 dans un modèle noir brillant. Ce smartphone sera vendu à l’international au prix moyen de 299 euros.



Nokia 5 : un smartphone fin et compact qui tient parfaitement dans la main. Le Nokia 5 a été conçu avec une grande précision contenu dans un seul bloc d’aluminium série 6000 pour aboutir à une forme arrondie qui embrasse parfaitement l’écran IPS HD de 5.2” en verre laminé Corning® Gorilla® Glass. S’appuyant sur la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 430 avec processeur graphique Qualcomm® Adreno 505, le Nokia 5 concilie intégrité structurelle, robustesse, finesse des détails et qualité digne d’un modèle haut de gamme, mais accessible à tous. Disponible en quatre couleurs, noir mat, argent, bleu nuit et cuivré, le Nokia 5 sera distribué à l’international au prix moyen de 189 euros.



Nokia 3 : nouveau smartphone offrant une expérience exceptionnelle pour un prix imbattable. Avec son cadre en aluminium confectionné avec précision à partir d’un seul bloc d’aluminium, son écran sculpté de 5" en verre laminé Corning® Gorilla® Glass et ses appareils-photo (avant et arrière) de 8MP à grande ouverture, le Nokia 3 offre l’expérience attendue d’un smartphone de grande qualité au format compact et élégant. Disponible en quatre couleurs, blanc et argent, noir mat, bleu nuit, et blanc et cuivre, le Nokia 3 sera distribué à l’international au prix moyen de 139 euros.



Nokia a aussi annoncé aujourd’hui :



Nokia 3310 : un classique revisité dans une version moderne. Fin, léger et d’une robustesse incroyable, le Nokia 3310 est la déclinaison moderne de l’un des téléphones qui s’est le mieux vendu de toute l’histoire. Avec son autonomie incroyable de 22 heures en conversation et d’un mois en veille, le Nokia 3310 revient avec un nouveau design moderne et coloré. Disponible en quatre couleurs, rouge et jaune (fini brillant) et bleu et gris (fini mat), le Nokia 3310 sera distribué à l’international au prix moyen de 49 euros.



Accessoires : Nokia présente aussi toute une gamme d’accessoires, incarnations fidèles de la philosophie du design emblématique de la marque. Nokia Accessories réunit toute une gamme de solutions pour smartphones : casques, haut-parleurs portables et Bluetooth, chargeurs de voiture, étuis et protections d’écran



Arto Nummela, CEO de HMD Global, déclare :



« Depuis plusieurs décennies, Nokia est une marque emblématique de téléphones reconnaissables entre tous. En très peu de temps, depuis que HMD est présent sur le marché, nous avons constaté une formidable vague d’enthousiasme. Tout le monde semble se réjouir que nous écrivions ce nouveau chapitre. Les consommateurs sont aujourd’hui plus exigeants et informés. Nous le savons et plaçons leur satisfaction en priorité. Nos efforts pour sélectionner les meilleurs fabricants, systèmes d’exploitation et technologies partenaires payent puisque nous dévoilons ce jour notre première gamme de smartphones distribuée à l’international et digne de l’esprit Nokia, pour apporter la meilleure expérience au plus grand nombre. »



Florian Seiche, Président de HMD Global, déclare :



« Les partenariats stratégiques, à la fois pour les produits et pour la fabrication, sont essentiels pour notre business. Nous apportons le même soin dans la sélection de nos distributeurs partenaires afin de fournir un service de proximité à tous nos clients. Les marques d’encouragement, de soutien et d’enthousiasme que nous ont témoignés les opérateurs et revendeurs que nous avons rencontrés jusqu’ici nous font chaud au cœur. L’attente est forte vis-à-vis de notre première gamme de smartphones distribuée à l’internationale, aussi nous sommes ravis d’informer nos fans qu’ils peuvent s’inscrire pour réserver leur appareil sur nokia.com/phones. »



Juho Sarvikas, directeur des produits de HMD Global, déclare :



« Les smartphones Nokia suscitent de réelles émotions ; les gens apprécient leurs qualités techniques et leur design, ainsi que leur qualité faite pour durer. Notre nouvelle gamme conjugue ces mêmes attributs qui font la réputation de Nokia avec la performance du système Android et un soin particulier apporté à la conception. Nous ne pouvions faire autrement que de ressortir le Nokia 3310. Nous tenions à faire plaisir aux fans les plus fidèles de la marque Nokia et à montrer qu’il est possible de conjuguer respect de l’héritage, innovation et modernité du design. C’est cette expérience caractéristique de Nokia que nous voulons traduire à travers cette nouvelle gamme. »



« Nous sommes convaincus également que chacun doit pouvoir avoir accès à des smartphones de qualité premium où un soin particulier est apporté aux détails, souvent généralement réservés aux modèles phares. Avec notre nouvelle gamme de smartphones Nokia, nous entendons bien démocratiser la technologie et rendre cette expérience accessible à tous. »



Pekka Rantala, directeur marketing de HMD Global, déclare :



« Les consommateurs privilégient aujourd’hui des marques avec lesquelles tisser une relation de confiance. Depuis plus de 150 ans, la marque Nokia offre une expérience originale et authentique que nous sommes fiers de faire découvrir à une nouvelle génération de fans. Au travers de notre nouvelle gamme de smartphones Android Nokia et de l’emblématique Nokia 3310 en version revisitée, nous mettons un point d’honneur à célébrer ce qui fait l’expérience de la téléphonie vue par Nokia. »



Brad Rodrigues, président par intérim de Nokia Technologies, déclare :



« C’est formidable ce que HMD est parvenu à faire ! C’est une réelle joie que d’assister au lancement d’une nouvelle gamme de smartphones qui reprend les codes de la marque Nokia. Nous sommes convaincus qu’ils combleront les fans de Nokia partout dans le monde par leur design et leur qualité. Et le retour du Nokia 3310 nous fait plaisir également ! »



Enrico Salvatori, vice-président senior et président de Qualcomm EMEA, déclare :



« Nous sommes heureux de cette collaboration avec HMD sur le Nokia 6 et le Nokia 5 et nous nous réjouissons de poursuivre l’aventure avec de prochains modèles. La marque Nokia est connue pour sa longue tradition d’innovation de la technologie mobile et c’est un réel soulagement de voir l’arrivée de nouveaux smartphones Nokia sur le marché. Les deux modèles sont équipés de processeurs mobiles Qualcomm Snapdragon 430. La richesse des caractéristiques spécifiques aux smartphones, technologie X6 LTE intégrée, appareil-photo de pointe avec doubles processeurs d’image, processeur graphique Qualcomm Adreno 505 de nouvelle génération, témoigne de la capacité du Snapdragon 430 à supporter des téléchargements et transmissions rapides et à afficher des performances graphiques exceptionnelles, avec une remarquable autonomie de la batterie. »



La nouvelle gamme de smartphones et téléphones portables Nokia sera exposée au Mobile World Congress. Les dates de disponibilité locale seront annoncées pays par pays au second trimestre 2017. Pour découvrir les nouveaux modèles de téléphones Nokia, rendez-vous sur le stand HMD au stand Nokia (Hall 3, stand 3A).