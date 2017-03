CODIS partage en séminaire les toutes dernières générations logicielles

mer..08.03.17

En guise d’exposition et de partage de nouveautés, CODIS, a organisé le 8 mars à Tunis, un séminaire démonstratif basé principalement sur les solutions globales du stockage réseau (NAS) des leaders mondiaux en la matière QNAP et Seagate.



« Ce séminaire est une bonne opportunité pour démontrer les différentes solutions NAS de stockage et de travail collaboratif idéales en entreprise», explique à cette occasion, M. Jamel Eddine Khannoussi, Directeur Général de CODIS : «Nous fournissons des produits de qualité optimale, afin de permettre aux entreprises de gérer avec efficacité leurs données et leurs environnements virtualisés, et aux particuliers de bénéficier des meilleures technologies de stockage et de consultation de contenus multimédia afin d'enrichir leurs opérations».



Parmi les nombreuses innovations logicielles de NAS QNAP présentées lors du séminaire, on compte, en plus du très attendu QTS 4.3, des nouveautés matérielles destinées aux entreprises et aux adeptes du multimédia, des serveurs à haute disponibilité, de baies Full Flash, des NAS réservés aux TPE et aux PME.



Conçu pour aider les PME à mieux gérer l’énorme flux de données qu’ils créent et consomment, l’IronWolf NAS de Seagate vient optimiser les environnements d’applications NAS les plus exigeants, en procurant des capacités de stockage élevées correspondants aux exigences croissantes des utilisateurs de NAS des entreprises.



« Ce séminaire met en lumière la performance et l’utilité des NAS dans un monde digitalisé, où les données personnelles et professionnelles se développent à rythme ascendant et où la sécurisation de celles-ci est devenu un enjeu majeur», fait observer M. Khannoussi.



A propos CODIS



Grossiste à valeur ajoutée, CODIS est un fournisseur leader de solutions d’infrastructure e-business (Serveurs, Stockage, PC, Imprimantes, IBM Software …) pour les professionnels du marché de l’informatique. Basée en Tunisie et opérant sur toute l’Afrique, CODIS est l'un des acteurs principaux sur le marché de l’Informatique et se distingue de ses concurrents par un large éventail de produits et de services. Partenaire et distributeur officiel de constructeurs mondiaux leaders dans leurs domaines respectifs, tel que : IBM, Lenovo, Epson, Eaton, QNAP.