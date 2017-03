L’emblématique jeu Snake est de retour sur Messenger

Préparez-vous à passer plus de temps encore sur votre mobile… HMD Global, nouveau titulaire des droits de licence de la marque de téléphones Nokia, annonce une nouvelle version du jeu culte, Snake for Messenger, proposée par Facebook Instant Games dans le cadre d’une expérience multi plateforme.



Apparu sur les téléphones Nokia à la fin des années 1990, Snake a depuis été installé sur plus de 400 millions de téléphones. Plus besoin de ressortir ses vieux appareils pour se plonger dans la nostalgie : désormais, grâce à HMD Global, le monde entier peut jouer en réseau avec ses amis, via la plateforme Facebook Instant Games.



Comme pour la version d’origine du jeu, les joueurs devront déplacer le serpent et lui faire avaler des pommes et des insectes pour marquer des points. Plus le serpent en gobe, plus il grossit et plus il est difficile de le contrôler. Le jeu comporte six niveaux, chacun avec une couleur de peau de serpent et une présentation différente. Les joueurs ont le choix entre trois vitesses ; plus le rythme est soutenu, plus le score sera élevé. En face à face ou en groupe, chaque personne peut voir sur le tableau de classement qui obtient le meilleur score, ce qui met du piment à la compétition.



Pekka Rantala, Directeur Marketing de HMD Global, déclare : « Le jeu Snake est le plus populaire de toute l’histoire des téléphones Nokia. L’origine du jeu mobile remonte à un téléphone Nokia commercialisé en 1997. Sa popularité ne s’est jamais démentie depuis, en partie grâce à l’empreinte nostalgique que ce jeu a laissé, mais aussi parce que, pour beaucoup, c’est le premier jeu auquel ils ont joué sur mobile. Le partenariat avec la plateforme de réseau social Facebook est une incroyable opportunité. Nous avons vraiment été séduits par l’idée de ressortir Snake dans un format moderne et de proposer le jeu à un public mondial. Nous espérons que ce nouveau format fédérera les gens et qu’il leur apportera autant de plaisir que la première version. »



Laurens Rutten, fondateur et CEO de CoolGames, les développeurs de Snake sur Instant Games, commente : « C’est un grand honneur pour notre Studio que de pouvoir contribuer à une nouvelle version d’un jeu aussi emblématique qui a marqué les débuts de l’industrie du jeu sur mobile. »



Une version actuelle de Snake sera aussi préinstallée sur le nouveau Nokia 3310, déclinaison moderne de l’un des téléphones qui s’est le mieux vendu de toute l’histoire, pour marquer comme il se doit le retour de Snake.