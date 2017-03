Partenariat Entre la Poste Tunisienne et microcred Tunisie

mer..08.03.17

La Poste Tunisienne et Microcred Tunisie annoncent la signature d’une convention de partenariat, le mardi 07 mars 2017 au siège de l’Office National des Postes, et ce dans le cadre de la stratégie des deux institutions pour contribuer à la réalisation de l'inclusion économique à travers le développement et la facilitation de l'accès aux services financiers électroniques.

La convention a été signée conjointement par M. Moez Chakchouk PDG de La Poste tunisienne et Sehl Zargouni Directeur Général de Microcred Tunisie, et ce en présence des cadres des deux institutions.

Ce partenariat réaffirme l'engagement des deux institutions pour accélérer l’inclusion financière par le développement des solutions novatrices et sécurisées de paiement électronique au profit des populations qui ne sont pas couverts par les services bancaires classiques.

Cet accord permet également le lancement d’une nouvelle carte de paiement cobrandée «Mobicred » et le développement des services financiers électroniques à travers la plate-forme de paiement via mobile« Mobiposte » de La Poste Tunisienne.

La nouvelle carte de paiement «Mobicred » permet aux clients Microcred Tunisie de bénéficier d’une manière simple et sécurisée 24h/24 et 7 jours /7 de plusieurs services de paiement via mobile à savoir l’encaissement et le paiement des microcrédits ainsi que le retrait d’argent.